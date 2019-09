Podgorie celebră din România. După deţinuţi, a venit rândul elevilor să culeagă strugurii din recolta 2019

Strugurii sunt culeşi anul acesta de elevi la singurul Institut de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie din ţară. Elevii, însă, nu prea au ce culege, pentru că producţia este catalogată „dezastruoasă”.

Directorul general al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie de la Valea Călugărească, Marian Ion, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că producţia de anul acesta este „foarte proastă” din cauza grindinei şi bolilor.

„Este un an atipic, de dezastru. Eu nu am întâlnit un asemenea an. A căzut grindină, apoi au fost ploi interminabile. Nu prea avem ce culege. Doar pe unde au scăpat. E compromis totul”, a declarat Marian Ion.

Potrivit acestuia, anul acesta culegători sunt elevii liceului agricol din Valea Călugărească.

„Anul trecut au cules deţinuţii. Anul acesta am apelat la elevi, dar nu au ce culege. Au fost la culesul strugurilor albi aproximativ 30 de elevi. Săptămâna aceasta vor veni că culeagă strugurii negri”, a afirmat directorul general al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie de la Valea Călugărească.

La institutul din Valea Călugărească, unde podgoria se întinde pe 54 de hectare, în 2018 a fost înregistrată o producţie de 5 tone la strugurii albi şi de 3,5 tone la strugurii negri.

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Calugărească este singura unitate de acest gen din ţară.

