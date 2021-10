Poliţia din Dubai a recuperat un ceas de 180.000 de dolari care îi aparţine unui român. Averea impresionantă a victimei

Antrenorul român s-a întâlnit cu reprezentanţii Poliţiei din Dubai, pentru a-şi primi ceasul înapoi, prilej cu care a şi ţinut să le mulţumească oamenilor legii.

”Vreau să mulţumesc Poliţiei din Dubai, care mi-a recuperat ceasul care mi-a fost furat. Şi-au arătat profesionalismul şi au demonstrat de ce Dubaiul este cel mai sigur oraş din lume, unde oamenii trăiesc fără teamă. Nu mă aşteptam deloc să-mi recuperez ceasul”, a declarat Cosmin Olăroiu potrivit presei arabe.



Potrivit comunicatului emis autorităţile asiatice, ceasul a fost vândut în repetate rânduri în întreaga Europă, ajungând ulterior la Dubai, de unde a fost ”capturat” de către cei din Departamentul de Investigaţii. În această speţă, trei suspecţi au fost arestaţi de Poliţie.

Ce avere are Olăroiu

Olăroiu este pe lista scurtă a celor vizaţi să preia naţionala României după meciurile din această toamnă, mai ales că selecţionerul Mirel Rădoi şi-a anunţat demisia la capătul partidei cu Armenia.

„De Olăroiu nu are rost să discutăm. El poate să vină la mine la FCSB când vrea el. A şi demonstrat, poate e al doilea după Lucescu. Olăroiu poate să dea telefon să spună ‘Băi Gigi, vezi că vin eu antrenor’. ‘Vino, mă, treci’. La Olăroiu nu mai poti sa negociezi cu bani. Cum poţi să îi dai 20.000 când el are 50 de milioane avere?”, spunea Gigi Becali.

Potrivit Forbes, Olăroiu a adunat suma de 46 de milioane de euro doar din munca pe care a prestat-o pe alte meleaguri, în special în lumea petr-dolarilor, dar a ieşit campion şi în China.

"Eu m-am îmbogăţit în străinătate. Recunosc lucrul ăsta! Dar, am căpătat o experienţă fantastică in aceşti ani, am avut posibilitatea să interacţionez cu diferite culturi, cu diferiţi oameni. Asta m-a ajutat să mă dezvolt că om, să cresc, să înţeleg anumite lucruri pe care nu aveam posibilitatea să le pătrund dacă aş fi stat aici. Şi asta cred că e cea mai mare bogăţie”, a dezvăluit Olăroiu.