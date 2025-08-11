Pompierii români din Grecia, solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație

Pompierii români detașați în Grecia au fost solicitați luni să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație din regiunea Anatoliki Attiki.

Luni seara, pompierii români din Grecia au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu de vegetație, în localitatea Neos Voutzas, regiunea Anatoliki Attiki, anunță IGSU.

Militarii români se deplasează la intervenție cu șapte autospeciale.

Misiunea se desfășoară „sub directa coordonare a omologilor țării gazdă și constau, în principal, în localizarea flăcărilor pentru evitarea extinderii la vecinătăți, protejarea locuințelor, evacuarea peroanele din calea flăcărilor și asigurarea autonomiei autospecialelor pe timpul intervenției, prin alimentarea cu apă”, a precizat IGSU.