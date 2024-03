Postarea emoţionantă a lui James Middleton către sora lui, Kate: vom urca împreună şi acest munte

Câteva cuvinte şi o fotografie din copilărie, din timpul unei excursii pe munte. Astfel, James Middleton, fratele mai mic al lui Kate, o susţine pe Prinţesa de Wales, după anunţul oficial că suferă de cancer.

„De-a lungul anilor am urcat împreună mulţi munţi. În familie, îl vom urca şi pe acesta împreună cu tine”, se arată în legenda postării postată pe Instagram, la câteva ore după ce a apărut vestea despre boală.

Primul care a rupt tăcerea, după videoclipul filmat pe o bancă din Windsor cu Kate făcând anunţul, a fost Regele Charles, care se tratează şi el pentru cancer. „Sunt atât de mândru de Catherine pentru curajul ei de a-şi dezvălui boala. Are tot sprijinul meu”, a spus suveranul, care şi-a redus angajamentele oficiale în ultimele săptămâni.

Fratele mai mic al Prinţesei Kate, James Middleton, pe Instagram cu porecla @jmidy, a anunţat lansarea primei sale biografii, pe 26 septembrie. Se numeşte „Meet Ella: The Dog Who Saved My Life” şi spune povestea vieţii incredibile a câinelui său şi influenţa benefică pe care aceasta a avut-o asupra bunăstării sale mentale.

James Middleton, care deţine linia de hrană pentru animale denumită chiar Ella, este căsătorit cu analista financiară franceză Alizée Thevenet şi este tatăl lui Inigo, născut în octombrie anul trecut.