Oana Țoiu s-a întâlnit cu delegația AmCham România

Subiectele abordate în cadrul discuției dintre Țoiu și delegația AmCham au inclus dezvoltarea dimensiunii economice și comerciale a Parteneriatului Strategic România-SUA, sprijinul AmCham pentru includerea României în programul Visa Waiver, organizarea celei de-a IV-a ediții a Forumului Economic România-SUA și demersurile comune de promovare a obiectivului aderării României la OCDE.

Oficialul român a apreciat contribuția mediului de afaceri la dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA. A menționat, totodată, obiectivul identificării de noi proiecte de cooperare în materie de investiții, comerț și economie, care să valorifice complementaritatea dintre cele două maluri ale Atlanticului.

Ministra Oana Țoiu a transmis, de asemenea, aprecieri pentru eforturile realizate și în curs ale AmCham în sprijinul includerii României în Programul Visa Waiver și pentru colaborarea foarte bună cu echipa MAE care pregătește accederea țării noastre la OCDE. A punctat, totodată, importanța mediului de afaceri pentru promovarea imaginii României în SUA, inclusiv prin organizarea anuală a Forumului Economic România-SUA.

Ministrul român de externe a subliniat implicarea MAE în procesul de evaluare și reorganizare a structurilor naționale dedicate promovării comerțului exterior și a investițiilor. Totodată, Țoiu a încurajat AmCham să continue să vină cu propuneri pentru o mai bună colaborare între sectorul public și cel privat, astfel încât România să fie promovată mai eficient ca destinație de investiții și partener economic de încredere.

„Referindu-se la dosarul ucrainean, a subliniat oportunitățile țării noastre în contextul viitorului proces de reconstrucție a Ucrainei, atât ca potențial hub pentru companiile internaționale, cât și din perspectiva infrastructurii de conexiune care e necesar să includă și Republica Moldova. Reprezentanții AmCham România și-au exprimat disponibilitatea de a colabora cu MAE pentru promovarea obiectivelor comune. Au reafirmat sprijinul pentru aderarea României la OCDE și au anunțat transmiterea unei scrisori către Administrația americană pentru susținerea includerii țării noastre în Programul Visa Waiver. Totodată, au prezentat calendarul de acțiuni dedicate consolidării relațiilor economice și comerciale cu SUA, care include și organizarea celei de-a IV-a ediții a Forumului Economic România–SUA”, transmite Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat de presă.

AmCham România a fost înființată în 1993, fiind membru acreditat al US Chamber of Commerce și al rețelei AmChams Europe. Este, de asemenea, membru al Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR – platformă informală de consultare). BIAC (Curtea Internațională de Arbitraj de la București) a fost stabilită la inițiativa AmCham. Organizația reprezintă 550 de companii cu sediul în SUA, România, precum și alte state membre ale Uniunii Europene.