România a învins Moldova, într-un amical înainte de partida decisivă cu Austria din calificările Cupei Mondiale

Echipa națională de fotbal a României a învins selecționata similară din Republica Moldova cu 2-1, într-un amical disputat pe Arena Națională, care a servit drept ultim test înaintea confruntării decisive cu Austria, programată duminică, în preliminariile Cupei Mondiale.

Golurile „tricolorilor” au fost reușite de Louis Munteanu (min. 12) și Ianis Hagi (min. 44), în timp ce oaspeții au profitat de un autogol al portarului Ionuț Radu (min. 39).

Selecționerul Mircea Lucescu a trimis în teren o formulă experimentală, cu nu mai puțin de patru debutanți: Lisav Eissat, Ștefan Baiaram, Kevin Ciubotaru și Cătălin Cîrjan.

România a început în forță, cu un presing avansat și numeroase incursiuni în flancuri. Moruțan a fost omul decisiv la prima reușită, centrând perfect pentru lovitura de cap a lui Louis Munteanu. În minutul 26, Hagi a trimis în transversală, însă decarul echipei lui „Il Luce” s-a revanșat înainte de pauză, finalizând elegant din pasa lui Moruțan.

După pauză, Mircea Lucescu a oferit minute mai multor jucători tineri. Cătălin Cîrjan și Kevin Ciubotaru au debutat la echipa națională, în timp ce Dennis Man, Alex Dobre și David Miculescu au fost introduși pentru a aduce prospețime în ofensivă. România a controlat teritorial repriza secundă, dar nu a reușit să se desprindă pe tabelă.