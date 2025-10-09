Donald Trump critică Spania pentru cheltuielile militare: Poate ar trebui exclusă din NATO

Președintele american Donald Trump a declarat joi că Spania ar merita „să fie exclusă din NATO” din cauza cheltuielilor sale militare considerate insuficiente. Afirmația a fost făcută în Biroul Oval, în contextul discuțiilor despre contribuțiile statelor membre la bugetul de apărare al Alianței.

„Avem un întârziat, este Spania”, a spus Trump, citat de AFP, referindu-se la acordul intern din cadrul NATO care prevede ca fiecare stat membru să aloce 5% din PIB pentru apărare. „Nu au nicio scuză pentru a nu o face, dar, sincer, poate că ar trebui să fie excluși din NATO”, a adăugat liderul american.

Declarațiile vin în contextul presiunilor tot mai mari exercitate de Washington asupra țărilor europene pentru a-și majora bugetele militare, pe fondul tensiunilor crescânde cu Rusia și al eforturilor de consolidare a capacităților defensive ale Alianței.

Spania alocă în prezent sub pragul convenit la nivel aliat, ceea ce a atras de mai multe ori criticile Statelor Unite ale Americii.