Oana Țoiu, despre achizițiile militare ale țării: România are un plan de 16 miliarde euro

Întrebată dacă există un plan pe care România trebuie să îl îndeplinească în materie de achiziții militare, ministrul de externe Oana Țoiu confirmă că țara are deja un plan clar de finanțare, o bună parte prin programul Safe. România este a doua ca mărime a bugetului negociat.

Întrebată dacă există un plan pe care România trebuie să îl îndeplinească în materie de achiziții militare și dacă a discutat despre acest subiect cu secretarul de stat american Marco Rubio, ministrul Oana Țoiu a confirmat că România are deja un plan clar.

„România are un plan de achiziții militare și de altfel are și un plan de finanțare a acestor achiziții, o bună parte prin programul Safe, unde România este a doua țară ca mărimea bugetului pe care am reușit să îl negociăm, alocat – nou – peste 16 miliarde de euro”, a declarat Țoiu la B1 TV.

Referitor la prezența militară americană în România, ministrul a explicat că SUA se află într-un proces de revizuire a posturii militare globale, având obiective puternice în zona Indo-Pacific și Orientul Mijlociu.

„Ce am făcut noi în aceste zile și pe parcursul acestui an este să prezentăm perspectiva noastră privind rolul de descurajare pe care îl are o prezență aliată consolidată în România, dar și importanța geostrategică a Mării Negre, dincolo de mizele pentru România, pentru întreaga regiune și chiar și pentru conexiunile logistice care sunt necesare”, a subliniat ministrul de externe.

Declarațiile vin după întâlnirea de la Washington cu secretarul de stat Marco Rubio, care a recunoscut eforturile României de a-și îndeplini angajamentele în materie de cheltuieli de apărare și rolul țării ca garant al securității în Marea Neagră.