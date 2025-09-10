Nicușor Dan: Stabilitatea financiară e prioritatea noastră. Sfârșit de 2026, capătul tunelului

Nicușor Dan a explicat că există convergență de opinii între președinte, guvern și Parlament privind ajustarea bugetară.

„Vreau să vă dau asigurări că stabilitatea este principala noastră prioritate și că lucrurile sunt sub control. Nu există vreun motiv de îngrijorare din perspectiva mea”, a declarat Dan.

Șeful statului a adăugat că raportul agenției Moody’s va fi publicat în zilele următoare și că România este „în grafic”, chiar dacă unele măsuri au fost luate rapid și ar fi putut fi aplicate diferit.

Despre perspectiva pentru 2026, Nicușor Dan a spus că va fi un an mai simplu, cu un buget adaptat realităților economice.

„Populația va resimți anumite dificultăți în 2026, însă, sfârșitul anului, este, în opinia mea, capătul tunelului”, încheie Dan.