Fifor atacă vizita lui Țoiu la Washington: Mai multe semne de întrebare decât răspunsuri

Fifor spune că deplasarea la Washington a fost una „aproape intempestivă”, despre care nu se știe nimic concret: cine a solicitat-o, dacă a fost pregătită din timp, care a fost agenda reală și, mai ales, ce rezultate aduce pentru România.

„Cu atât mai mult cu cât această vizită vine după aproape două săptămâni petrecute recent de ministra Țoiu în Statele Unite, o deplasare fără niciun rezultat notabil, fără întâlniri de greutate, fără vreo declarație comună sau acord concret. Practic, o prezență de circumstanță menită să umple golul lăsat de absența președintelui Dan de la Adunarea Generală a ONU – un moment ratat pentru România, care ar fi putut fi folosit pentru relansarea dialogului politic cu Washingtonul. Desigur, este de salutat faptul că ministrul român de externe ajunge, în sfârșit, să fie primit la Departamentul de Stat. Fie și pentru poza oficială”, a spus Mihai Fifor.

România și parteneriatul strategic cu SUA

Potrivit acestuia, parteneriatul strategic cu Statele Unite rămâne una dintre ancorele esențiale ale politicii externe ale României.

„Dar tocmai de aceea, lunile de tăcere și lipsa de contact la nivel înalt între București și Washington sunt profund îngrijorătoare. De la instalarea noii administrații Trump, România nu a avut niciun dialog direct la vârf, în timp ce alte state din flancul estic – precum Polonia – au fost deja primite la Casa Albă la doar câteva zile după depunerea jurământului președintelui american. Este un semn clar al slăbiciunii cronice a diplomației românești, care nu reușește să repornească motoarele unei relații ce ar trebui să fie prioritară. Paradoxal, în timp ce România rămâne un partener militar de prim rang la Marea Neagră, cu baze strategice și prezență americană consolidată, componenta diplomatică a relației bilaterale este aproape blocată”, mai spune fostul ministru al Apărării.

Miniștrii slab pregătiți

Și mai grav este, potrivit lui Mihai Fifor, că România are astăzi doi miniștri „complet șterși la portofolii-cheie – Apărare și Externe – incapabili să genereze încredere, să construiască relații personale de substanță și să impună o agendă comună oficială cu omologii americani”.

„Absența unor inițiative și proiecte concrete vorbește de la sine. În timp ce lumea se mișcă, România stă pe loc. Și culmea – aveam toate cărțile în mână: o poziție strategică esențială la Marea Neagră, stabilitate internă, credibilitate militară și statut de partener loial. În loc să transformăm aceste atuuri într-un parteneriat politic și economic solid, am ales o diplomație reactivă, fără viziune, fără curaj și fără capacitate reală de influență. Comunicăm formal, bifăm vizite de protocol, dar nu construim nimic durabil. Un parteneriat strategic nu se întreține prin inerție, ci prin dialog constant, încredere și inițiativă. Fără contact politic de nivel înalt, fără proiecte majore și fără leadership autentic, România riscă să rămână un aliat util militar, dar irelevant politic. Parteneriatul cu Statele Unite nu poate fi redus doar la efortul din planul militar, excelent construit în ani de zile de profesioniștii de la MApN. Parteneriatul Strategic are nevoie de diplomație activă, de lideri care înțeleg momentul și știu să-l valorifice. Pentru că atunci când diplomația tace, geopolitica nu așteaptă. Iar în tăcerea României, alții vorbesc mai tare — și obțin mai mult”, arată Fifor.