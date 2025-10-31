Țoiu anunță o discuție importantă cu ambasadorul SUA la NATO, Matthew G. Whitaker

„În cei peste 20 de ani de colaborare ca aliați NATO, țările noastre au construit o relație de încredere. Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a fi o forță motrice pentru securitatea din regiunea noastră”, a postat ministra pe X.

„Am discutat despre importanța securității Mării Negre, despre relațiile bune dintre oameni, militare și civile, în cadrul NATO și al parteneriatelor noastre strategice. Dincolo de orice decizie individuală specifică, ambasadorul și cu mine împărtășim aceeași viziune asupra importanței pe care românii o acordă relației RO-SUA, fie că este vorba de istoria noastră recentă, de momentul prezent sau de planurile comune de viitor”, adaugă aceasta.