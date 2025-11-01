Oana Țoiu, după retragerea soldaților americani: „Nu ne bucurăm, dar o respectăm”

Într-un interviu exclusiv acordat TVP World, Ţoiu a minimizat impactul deciziei Washingtonului de a reduce prezenţa trupelor sale în ţară, afirmând că aceasta „nu afectează capacitatea de descurajare a NATO” pe flancul estic, scrie Kyiv Post.

„Decizia nu a vizat România”, a spus ea, adăugând că Bucureştiul şi Washingtonul intenţionaseră să o anunţe simultan înainte ca informaţia să fie divulgată.

„Nu ne bucurăm de ea, dar o respectăm”.

Cooperarea continuă în domeniul securităţii Mării Negre, al energiei şi al investiţiilor în industria de apărare, înaintea Forumului industrial al NATO care va avea loc la Bucureşti luna viitoare, a subliniat ministra.

În ceea ce priveşte războiul Rusiei în Ucraina, ministrul a reafirmat sprijinul României pentru sancţiuni şi a dezvăluit că Bucureştiul înăspreşte sancţiunile pentru încălcarea sancţiunilor. „Nu trebuie să fim naivi”, a spus ea, avertizând că apărarea democraţiei necesită educaţie, transparenţă şi rezilienţă.

Ţoiu a concluzionat că România, Polonia şi aliaţii lor „trebuie să devină mai puternici împreună”, insistând că încercările preşedintelui Vladimir Putin „vor eşua”.