Oana Țoiu, după ce fragmente de drone au căzut în România: Vom crește prețul pe care Rusia îl plătește

Nu vom ezita să creștem prețul pe care Rusia îl plătește pentru astfel de acțiuni imprudente și ilegale, susține ministrul român de Externe, Oana Țoiu, după atacul asupra porturilor ucarinene de la Dunăre.
11 nov. 2025, 12:24, Politic

Noaptea trecută, Rusia a bombardat din nou Ucraina, cu consecințe pe teritoriul României. Bombardamentul rus de aseară asupra infrastructurilor porturilor comerciale ucrainene a generat căderea unor fragmente de drone într-o zonă locuită de pe teritoriul României”, a transmis marți pe X Oana Țoiu.

Ea spune că aceste acțiuni fac parte dintr-o serie de incidente similare și reprezintă o caracteristică a războiului de agresiune dus de Rusia. Acesta se reflectă și în provocările sistematice ale Rusiei împotriva UE și NATO.

Nu vom ezita să creștem prețul pe care Rusia îl plătește pentru astfel de acțiuni imprudente și ilegale. România, UE și SUA au adoptat sancțiuni care au avut deja un impact important. Pregătim noi sancțiuni și măsuri concrete care să impună un cost substanțial agresorului”, adaugă Oana Țoiu.

Rusia a lansat, în noaptea de luni spre marți, noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Dispeceratul ISU Tulcea a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112 despre faptul că în apropiere de localitatea Grindu este posibil ca un obiect din spațiul aerian să fi căzut.

