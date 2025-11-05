Mihai Fifor: Sorin Grindeanu își asumă conducerea PSD într-un context complicat

„Congresul PSD din 7 noiembrie nu reprezintă doar un simplu eveniment politic, așa cum încearcă unii sau alții să acrediteze. Este un moment de inflexiune pentru Partidul Social Democrat – un moment de reflecție, de asumare și de reconstrucție doctrinară.
Partidul are nevoie, astăzi mai mult ca oricând, de unitate, echilibru și direcție, dar și de o reîntoarcere la valorile și oamenii care i-au dat forță.
Sorin Grindeanu își asumă conducerea PSD într-un context complicat – pentru partid, pentru români, pentru România. Este un gest de curaj și responsabilitate, făcut nu pentru imagine, ci din convingerea că PSD trebuie să redevină ceea ce a fost mereu în momentele grele: un sprijin pentru oameni și un reper de stabilitate pentru țară”, se arată în arată în mesajul publicat de Fifor miercuri, pe rețele sociale.
„Un drum lucid și realist”
Fifor a continuat, spunând că echipa lui Grindeanu „propune un drum lucid și realist.
„Echipa sa propune un drum lucid și realist – un PSD care își regăsește identitatea doctrinară, reafirmându-se ca partid de centru-stânga modern, dedicat protecției sociale și progresului economic, investițiilor și dezvoltării naționale, respectului pentru tradiție și credință, atașamentului față de valorile europene și euroatlantice.
În centrul acestui demers stă ideea de întoarcere la români – la preocupările reale ale celor care muncesc, la nevoile comunităților, la echitate și solidaritate socială. PSD are datoria să redevină vocea celor mulți, a celor care așteaptă soluții, nu vorbe, și încredere, nu dezbinare.
În fața acestor provocări, nimeni nu trebuie să fie singur. Este momentul ca toți cei care cred în rostul acestui partid să fie parte din efortul comun de reconstrucție”, a scris Fifor.
Deputatul PSD a precizat că evenimentul de vineri este „începutul unei noi etape pentru PSD”.