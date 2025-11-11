Oana Țoiu denunță „atacuri în rafală” împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, reacționează după atacurile îndreptate împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu. Într-un mesaj, șefa diplomației române acuză existența unor „campanii de intimidare” menite să blocheze orice încercare de reformă și să protejeze „vechile rețele care încearcă să-și conserve monopolul asupra resurselor publice”.

Potrivit Oanei Țoiu, atacurile nu au legătură cu dezbaterea publică, ci sunt „rafale” coordonate care vizează descurajarea oamenilor profesioniști și independenți să se implice în administrație.

„Intimidează ca să fie stopat brutal orice demers reformator”, spune ministra, care susține că aceste strategii urmăresc să sperie și să reducă la tăcere vocile reformiste.

Ea afirmă că oamenii onești sunt ținta preferată a acestor mecanisme pentru că „rețelele funcționează cu oameni slabi, dependenți și șantajabili, nu cu cei care pot spune nu unei șpăgi”.

În opinia sa, atacurile vin de la cei care au ignorat corupția și amenințările hibride și care încearcă acum să compromită „exact pe cei capabili și independenți”.

În final, Oana Țoiu face apel la societate să respingă manipulările și campaniile de denigrare: „Este nevoie ca oamenii cu mintea limpede să nu lase aceste atacuri să aibă efecte”.

CSM a publicat luni un comunicat de presă privind poziţia CSM faţă de declaraţiile Oanei Gheorghiu, vicepremierul Guvernului României, despre pensiile speciale.

Aceștia au transmis că „astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor”.

Oana Gheorghiu a făcut, în cadrul unui interviu la Digi24, declaraţii care au deranjat grav Consiliul Superior al Magistraţilor (CSM). Ea a afirmat că pensiile speciale ale magistraţilor sunt „un fel de Caritas”.

„Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj, le-aş spune că îi înţeleg, este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat, din perspectiva societăţii, un privilegiu. Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta. România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente”, a spus vicepremierul.