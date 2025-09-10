Țoiu: Încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia este inacceptabilă, România sprijină Polonia

„Încălcarea spațiului aerian al aliatului și partenerului nostru strategic, Polonia, cu drone este inacceptabilă. Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia și sprijinim coordonarea strânsă între aliați pentru adoptarea măsurilor adecvate”, scrie pe X Oana Țoiu.

Ea a declarat că aceste incidente reprezintă un model de nerespectare a suveranității statelor și a dreptului internațional de către Rusia.

„Continuarea bombardamentelor rusești în imediata apropiere a NATO și încălcările repetate ale spațiului aerian al Aliaților sunt îngrijorătoare și iresponsabile”, a afirmat ministrul.

Țoiu a amintit că România și Polonia au semnat, în 1921, primul acord modern de apărare militară din Europa, subliniind că parteneriatul și cooperarea în domeniul securității regionale rămân la fel de importante.

„Vom colabora între noi și cu aliații noștri pentru a ne asigura securitatea spațiului aerian și suveranitatea. Vom colabora între noi și cu aliații noștri pentru a ne asigura securitatea spațiului aerian și suveranitatea”, a adăugat ministrul de externe.