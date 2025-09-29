România este și va rămâne cel mai loial partener al Republicii Moldova, afirmă Oana Țoiu

„Felicitări tuturor cetățenilor moldoveni care au ales, după un vot istoric, calea clară spre un viitor european al Republicii Moldova! Determinarea și curajul doamnei Președinte Maia Sandu în lupta împotriva dezinformării și a tentativelor de destabilizare sunt o proiecție de forță pusă în slujba interesului democratic și demonstrează un leadership autentic din care orice lider vestic are ce învața”, a scris Țoiu, luni, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului Afacerilor Externe, succesul alegerilor „este cu atât mai valoros cu cât a fost obținut într-un context extrem de dificil, marcat de presiuni externe și de atacuri hibride menite să deraieze parcursul democratic al țării”.

Acest succes se datorează tuturor celor care, printr-o campanie cinstită și orientată spre viitor, au reușit să convingă cetățenii că drumul european reprezintă singura cale către bunăstare, securitate și un stat de drept eficient, mai spune Țoiu.

„România a fost, este și va rămâne cel mai apropiat și loial partener al Republicii Moldova. Sprijinul nostru pentru reformele curajoase și pentru aspirațiile europene ale Chișinăului este total și necondiționat. Vom continua să lucrăm umăr la umăr pentru un destin comun în marea familie europeană”, a conchis ministrul.