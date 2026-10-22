Povestea incredibilă a satului cu un singur locuitor. Ce s-a întâmplat cu localitatea după moartea unicului localnic

Satul Roscigno Vecchia a rezistat timp de aproape trei decenii datorită unui om. Giuseppe Spagnuolo a trăit în satul părăsit timp de aproape trei decenii, până la moartea sa, la începutul anului 2024.

Așezarea, cu o istorie de aproape 1.000 de ani, a fost părăsită treptat după ce alunecările de teren și inundațiile au făcut zona nesigură pentru locuit.

Culmea este că satul rezistă chiar și după moartea unicului său locuitor.

În prezent, localitatea atrage turiști interesați de istoria sa și de clădirile care păstrează atmosfera unei alte epoci. Continuarea pe Mediafax Italia.