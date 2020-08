Povestea inexplicabilă a unui poliţist din Suceava: 8 teste de COVID-19 şi tratat cu „Sfântul Paracetamol şi Cuvioasa Vitamina C”. De două luni nu scapă de virus

Povestea agentului de poliţie Andrei O. a fost dezvăluită de Bogdan Bănică, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor din România SNPR DECUS.

Agentul Andrei a aflat că este infectat cu 𝘃𝗶𝗿𝘂𝘀𝘂𝗹 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗 în 30 martie, iar acum, aproape de finalul lunii mai, este încă internat în spital.

„Stau de două săptămâni internat fără a primi niciun tratament, aşteptând să mă negativez”, i-a spus Andrei lui Bogdan Bănică.

Calvarul lui Andrei a început într-o zi obişnuită, în 30 martie, când se pregătea să plece la serviciu.

„În cursul dimineţii am observat că se întâmplă ceva ciudat cu organismul meu, deoarece începusem să am dureri de cap, gustul şi mirosul dispărând în totalitate având totodată şi o stare avansată de oboseală cu toate că dormisem suficient. Discutând cu colegii, din vorbă în vorbă am aflat că mai este un coleg care are aceleaşi simptome ca şi mine. Am stabilit să mergem împreună la DSP Suceava pentru a face testul COVID-19. Am explicat cadrului medical de acolo motivul pentru care am venit, respectiv simptomele pe care le aveam acesta fiind de acord cu testarea noastră. 𝗩ă 𝘀𝗽𝘂𝗻 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲𝗿, 𝗮𝗺 𝗳ă𝗰𝘂𝘁 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘂𝗹, 𝗱𝗮𝗿 𝗻𝘂 𝗺-𝗮𝗺 𝗴â𝗻𝗱𝗶𝘁 𝗻𝗶𝗰𝗶𝗼 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗻𝗱ă 𝗹𝗮 𝗰𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗮 𝘀𝗮 𝘂𝗿𝗺𝗲𝘇𝗲...”, povesteşte agentul de poliţie.

După ce a făcut testul, Andrei s-a autoizolat acasă, unde locuieşte singur, fără a exista riscul să transmită virusul niciunei persoane.

„Am vorbit cu superiorii şi le-am adus la cunoştinţă faptul că până la sosirea rezultatelor voi sta în autoizolare la domiciliu, urmând să îi anunţ cu privire la rezultate când le voi primi.

După trei zile, mai exact pe data de 2 aprilie am primit mesaj de la DSP care spune aşa: „Rezultatul testului COVID-19 din data 31/03/2020 este 𝗽𝗼𝘇𝗶𝘁𝗶𝘃. Vă rugam să vă prezentaţi la spital. Mesaj trimis de DSP Suceava". În mintea mea s-a produs o mare avalanşă având foarte multe nedumeriri cum ar fi ce fac acum?, ce tratament iau?, cum să mă prezint la spital dacă sunt pozitiv, ştiind că automat nu am voie sa ies din casă... După nenumărate telefoane date către cei de la DSP mi s-a comunicat faptul că se poate trata şi acasă dacă simptomele sunt uşoare şi că pentru mai multe detalii sa iau legătura cu medicul de familie”, povesteşte Andrei.

Aşa că a luat legătura cu medicul instituţiei unde lucrează, care l-a consultat prin telefon şi i-a prescris „Sfântul Paracetamol si Cuvioasa Vitamina C”, după cum spune chiar poliţistul.

Urma ca după 14 zile să repete testul, ceea ce a şi făcut.

„Pe data de 14 aprilie ne-am prezentat din nou la DSP pentru retestare. Dar cum nu m-aş fi putut aştepta, acolo am întâlnit o doamnă doctor detaşată de la Iaşi care ieşind din sala de testare ne întreabă „Voi ce vreţi?!”, explicându-i „stimabilei” motivul pentru care ne aflam acolo. După munca de lămurire cu aceasta care refuza sa ne testeze pe motiv ca Ordinul X emis de către Ministerul Sănătăţii spune că după 14 zile de autoizolare se reia activitatea fără a mai fi necesară testarea, am făcut testul şi din nou am aşteptat autoizolat la domiciliu rezultatul celui de-al doilea test, care a venit pe de data de 18 aprilie şi spunea aşa: „Rezultatul testului COVID-19 din data 14.04.2020 este 𝗽𝗼𝘇𝗶𝘁𝗶𝘃 . Vă rugăm să vă prezentaţi la spital pentru tratament. Mesaj trimis de DSP Suceava”. Surpriză, paracetamolul nu a putut face faţă luptei cu acest virus... Am sunat din nou - - >DSP-->medicul instituţiei unde îmi desfăşor activitatea, de această dată pe lângă paracetamol mi s-a prescris telefonic antibiotic cu recomandarea de a rămâne în autoizolare la domiciliu în continuare urmând să repet testul după alte 14 zile...”, mai spune Andrei.

A mai stat alte 14 zile de stat închis în casă, iar în 27 aprilie a fost la retestare: „Rezultatul testului COVID-19 din data 27.04.2020 este 𝗽𝗼𝘇𝗶𝘁𝗶𝘃. Vă rugăm să vă prezentaţi la spital pentru tratament. Mesaj trimis de DSP Suceava”.

„Coviduţul prinsese drag de mine, doar că de această dată m-au cuprins altfel de sentimente la aflarea rezultatului. Aşa că am hotărât să schimb modul de abordare a penibilei situaţii şi am sunat la 112; a fost trimisă o ambulanţă şi după 7 ore petrecute în sala de aşteptare UPU am fost internat la secţia Boli Infecţioase. Analize, raze la plămâni, toate bune şi în parametri normali. În spital mi se dădeau diferite medicamente pentru stimularea sistemului imunitar, perfuzii cu vitamine şi acelaşi antibiotic pe care-l luasem şi la domiciliu. După prima vizită a doamnei doctor, a stabilit ca pe data de 1 mai trebuie să refac testul, ceea ce am şi făcut: „Rezultatul testului COVID-19 din data 01.05.2020 este 𝗻𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃. Mesaj trimis de DSP Suceava”. ÎN SFÂRŞIT!!! ăsta a fost primul lucru pe care l-am exclamat. La întocmirea documentelor de externare şi a scrisorii medicale, doamna doctor mi-a impus ÎNCĂ 14 zile de autoizolare la domiciliu şi refacerea testului după aceste 14 zile, la DSP fiind necesare 2 rezultate negative consecutive pentru a putea relua activitatea profesională”, povesteşte agentul de poliţie.

Abătut, sătul de atâta autoizolare dar totuşi fericit că simptomele dispăruseră şi că aveam în sfârşit un rezultat negativ la testare, Andrei a plecat acasă şi a urmat tratamentul cu vitamine prescris de către medicul din spital.

Ultimele zile de autoizolare s-au scurs greu, iar în 12 mai s-a dus din nou la DSP, unde a făcut testul cu numărul 5: „Rezultatul testului COVID-19 din data 12-Mai-2020 este 𝗽𝗼𝘇𝗶𝘁𝗶𝘃. Vă rugăm să vă prezentaţi la spital pentru tratament. Mesaj trimis de DSP Suceava”.

„Asta a fost alarma dimineţii de 14 mai 2020, vă spun sincer mi s-au „înmuiat” picioarele, nu-mi venea sa cred cum şi de ce rezultatul este din nou pozitiv eu neavând niciun simptom... Aşa că după noile reglementari impuse de marele ministru Nelu Tătaru, iar am apelat 112, iar m-am internat, la secţia Neurochirurgie de această dată...”, povesteşte Andrei,

La Neurochirurgie, agentul de poliţie stă de două săptămâni internat fără a primi tratament. Doar aşteaptă negativarea testului.

„Primul test făcut în spital la data de 18.05 la secţia Neurochirurgie a fost 𝗻𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃, următorul test făcut pe data de 19.05 a fost 𝗜𝗡𝗖𝗘𝗥𝗧, rezultatul primindu-l în noaptea zilei de 20.05. Acest test INCERT m-a obligat să refac testul ceea ce am şi făcut pe data de 21.05. Problema este că rezultatul testului l-am primit în noaptea zilei de 23.05, fiind tot 𝗜𝗡𝗖𝗘𝗥𝗧. Deci ultimele 3 teste, cele din spital sunt: negativ->incert->incert, făcute în interval de 4 zile rezultatele venind într-un interval total de 6 zile, de aici şi explicaţia medicilor infecţionişti din spital ca trebuie respectate limitele de timp impuse prin lege pentru testare respectiv externare unde este cazul”, povesteşte agentul de poliţie sucevean.

Practic, a făcut în total opt teste COVID, stă închis fără simptome de 60 de zile şi crede că în situaţia sa sunt mulţi.

„Nu vreau sa jignesc pe nimeni, dar simt că se poate face mai mult decât atât... În spital pluteşte un aer de „ciudat", testele vin parcă trase de păr şi niciodată cum ar trebui sa vină, parcă saloanele trebuie să fie pline ochi cu pacienţi COVID. Dar adevărul va ieşi la iveală, ca-ntotdeauna”, mai spune el.

Bogdan Bănică afirmă, în final, că sentimentul de incertitudine guvernează saloanele spitalelor iar coşmarul lui Andrei pare să nu se termine curând: „Probabil că sunt mulţi alţi pacienţi în situaţia lui şi dacă e aşa, se pare că avem o problemă”.