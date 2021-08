Preotul catolic Francisc Doboş, ironii ​despre controversa gen vs. sex în buletin. „O ţineam sus şi tare că sunt Papesa Francisc”

„O ţineam sus şi tare că sunt Papesa Francisc. Oamenii râdeau de mine, evident. Dar eu am devenit supi şi strigam peste tot că sunt discriminată, gen. Mă înţelegi?! Când biologia m-a trezit să merg la baie am descoperit că eram doar Papa Francisc. Iar când m-am trezit din vis am văzut că eram doar popa Francisc. Doamne, tu mi-ai dat sexul iar eu căutam genul. Mulţam că mă trezeşti mereu la cine sunt cu adevărat :))) Capisci?!”, a scris preotul catolic pe Facebook.

Postarea a strâns într-o singură oră peste 1.200 de aprecieri.

Mesajul vine în contextul controversei gen vs. sex din cartea de identitate electronică.

MAI a făcut miercuri precizări despre cartea de identitate electronică, iar directorul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor, Cătălin-Aurel Giulescu, afirma că „orice opţiune este posibilă”.

Cartea de identitate electronică a fost lansată, luni, la Cluj-Napoca, în cadrul unui proiect pilot. Documentul asigură garanţii suplimentare de securitate şi un acces facil la servicii esenţiale, fiind promisă şi reducerea birocraţiei.

Dar un aspect controversat, tot mai discutat săptămâna aceasta, este înlocuirea rubricii „sex” cu „gen” pe noua carte de identitate.

Întrebat dacă este posibilă revenirea la termenul „sex”, Cătălin-Aurel Giulescu a răspuns: „Orice opţiune este posibilă, vom analiza cu foarte mare atenţie şi vom trage nişte concluzii, este foarte posibil ca menţiunea respectivă să fie sex. Nu este niciun fel de problemă în acest sens. Regulamentul UE aminteşte în preambul la punctul 24 de sex, la punctul 27 de gen. Totodată, în partea dispozitivă o să vedeţi că utilizează expresia gen”.

CITEŞTE ŞI: Cerere mare pentru noile buletine. Toate programările pentru cărţile electronice de identitate, epuizate în Cluj pentru următoarea lună