Preşedintele Academiei Române, în scandalul Colţescu: În acest moment, „negru” din româneşte nu are sensul de „nigger”, „nigga”

„Îmi amintesc de o întâmplare nostimă de acum câţiva ani, când un distins intelectual român mi s-a plâns că un italian a folosit, într-o conversaţie cu el, cuvântul <morbido>, adică <morbid>, fapt care i s-a părut profund jignitor. E drept că interlocutorul meu, ca mulţi alţi români, credea că ştie italiană fără să fi învăţat această limbă. Noroc că lucrurile s-au lămurit şi întâmplarea a rămas benignă, fără urmări. Adjectivul <morbido> din italiană se traduce în româneşte prin <moale>, <pufos>, <lin>, <delicat> şi nu prin <morbid>, <bolnav>, <nesănătos>, <patologic>. În limba italiană, expresia <pelle morbida>, adică <piele delicată>, <piele fină>, <piele gracilă>, este una curentă şi exprimă, adesea, un adevărat compliment făcut sexului frumos. Faptul acesta banal arată că limbile au felurite capcane şi că există cuvinte de aceeaşi formă, dar cu înţeles diferit (omonime) şi chiar cuvinte de aceeaşi origine (cu etimologie comună) şi cu sensuri deosebite în limbi diferite”, a scris Ioan Aurel Pop pe reţeaua de socializare.

Potrivit acestuia, în româneşte cuvântul „negru” exprimă în primul rând o culoare şi abia apoi o rasă.

„Acum câteva zile am văzut, pe burtiera de la CNN, următorul anunţ, preluat apoi şi de France 24 şi de alte agenţii de ştiri: <Biden picks retired general Lloyd Austin as first Black Pentagon chief> (<Biden îl pune pe generalul pensionat Lloyd Austin drept primul şef negru al Pentagonului>). În alte surse referitoare la aceeaşi ştire, în loc de <Black>, am găsit <African-American>. În româneşte cuvântul <negru> exprimă în primul rând o culoare şi abia apoi o rasă. Când se enumeră rasele, se spune încă la noi <rasa galbenă>, <rasa albă>, <rasa neagră>. Cuvinte precum <caucazian> pentru <om alb> sau <african american> pentru <om de culoare neagră> nu s-au încetăţenit deocamdată în româneşte. <Caucazian> înseamnă la noi locuitor al regiunii Caucazului sau o realitate legată de Munţii Caucaz. <African american> înseamnă american de origine africană, dar, după cum se ştie, nu toţi africanii (inclusiv cei care trăiesc în Statele Unite) au culoarea pielii neagră. Cu toate acestea, unii adepţi ai <corectitudinii politice> consideră că ar trebui să ne modificăm şi noi limbajul şi să nu mai folosim noţiuni ca <rasă> sau <negru>, socotite ofensatoare, jignitoare. Se va întâmpla, probabil, în timp, acest lucru şi se vor folosi alţi termeni, fiindcă limbile, ca şi oamenii, se schimbă”, a mai scris Ioan Aurel Pop.

El susţine că, în acest moment, „negru” din româneşte nu are sensul de „nigger”, „nigga”.

„Deocamdată, în româneşte sunt socotite degradante şi ruşinoase noţiuni ca <negrotei>, <cioroi>, <cioară> etc. Cuvântul <negru> nu face parte, pentru moment, din aceeaşi categorie, dar asta nu înseamnă că unii nu-l folosesc în sens peiorativ. Există şi români care acordă acestui termen un sens de ocară, de discriminare, de înjosire, ceea ce este de condamnat categoric. Oricum, în acest moment, <negru> din româneşte nu are sensul de <nigger>, <nigga>, <cioară>, <cioroi> din engleza americană. Câtă vreme şi în engleză se foloseşte încă oficial cuvântul <black> pentru a denumi un <african american>, nu ar trebui să fim nici noi (românii) şi nici alţii scandalizaţi. Or, <black chef> nu se poate traduce în româneşte – oricât de precauţi am vrea să fim – decât prin <şef negru>. Dacă viitorul şef al Pentagonului poate să fie numit <negru> în surse oficiale sau în mass-media, ar fi de dorit ca şi alţii să se poată chema aşa, fără supărare sau fără mare supărare. Natural, cu o condiţie: ca adresarea să nu fie făcută cu intenţia de a jigni. Dacă reaua voinţă este dovedită, atunci oprobriul vine aproape de la sine şi este pe deplin meritat”, se mai arată în postare.

Ioan Aurel Pop precizează că a scris postarea – menită să explice câteva sensuri ale unor cuvinte – ca om, nu ca preşedinte al Academiei Române şi nu cu scopul de a acuza sau achita pe cineva.

„Faţă de aceste observaţii pur filologice, nu am decât o singură remarcă de altă natură, deşi este legată şi ea tot de sensul cuvintelor: să ne supărăm şi să protestăm şi noi – măcar de dragul echilibrului – când albii sunt batjocoriţi şi când românii sunt numiţi, fie şi cu dezarmantă <duioşie>, altminteri decât români. Nu spun cum, fiindcă este vorba despre un cuvânt prohibit pentru noi”, a mai scris Ioan Aurel Pop.

Arbitrul român Sebastian Colţescu a fost acuzat de rasism, după ce a folosit cuvântul „negru” la adresa unei persoane din staff-ul tehnic al echipei Istanbul Başakşehir. Partida de fotbal dintre PSG şi Istanbul Başakşehir, contând pentru etapa a IV-a a Grupei H din Liga Campionilor, s-a întrerupt.