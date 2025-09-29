Prima ninsoare în Munții Rodnei și Maramureșului. Jandarmii montani le dau sfaturi turiștilor

Jandarmii montani din cadrul Postului Montan Borșa anunță că primele ninsori au cuprins zona Pasului Prislop și traseele turistice din Munții Rodnei și Munții Maramureșului, unde stratul de zăpadă depășește deja câțiva centimetri la altitudini mai mari de 1.500 de metri.

Turiștii sunt îndemnați să se bucure de peisajele de iarnă, dar să pornească la drum pregătiți.

Recomandările jandarmilor includ îmbrăcăminte „în trei straturi”, consultarea prognozei meteo și evitarea traseelor în ceață sau a celor unde s-au semnalat urși.

De asemenea, drumeții ar trebui să aibă un rucsac cu trusă de prim ajutor, lanternă, apă, gustări și să nu plece singuri, anunțând ruta aleasă cabanierilor sau jandarmilor.

Echipajele montane vor patrula în zonele turistice, iar cei care întâmpină probleme sunt sfătuiți să ceară ajutor direct jandarmilor sau să sune la numărul de urgență 112.