Primăria Sebeş vrea bani de la Compania Naţională de Investiţii pentru a realiza lucrări de infrastructură spre rezervaţia naturală Râpa Roşie

Primăria Municipiului Sebeş a depus, la Compania Naţională de Investiţii, o solicitare privind includerea în Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social a obiectivului de investiţie „Drumuri de exploataţie agricolă”. Investiţia cuprinde modernizarea mai multor drumuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Sebeş, care au o lungime totală de 13,64 km.

Potrivit autorităţilor locale, modernizarea drumurilor va deschide perspectiva de dezvoltare pentru partea de nord a Sebeşului, va reprezenta o rută alternativă de transport între Sebeş şi localităţile aparţinătoare Lancrăm şi Răhău şi va asigura accesul spre Rezervaţia naturală Râpa Roşie, obiectiv turistic de primă importanţă, căutat de numeroşi turişti români şi străini.

„Amplasamentele drumurilor vizate de documentaţia de modernizare sunt: DE 84397 – situat între DJ 106K (drum de legătură între municipiul Sebeş şi comuna Daia Română) şi DN1 (E81) în zona de intersecţie cu strada Principală din satul Răhău, sat aparţinător municipiului Sebeş; DE 84397 are o lungime de 5.987 metri; DE 84361 – situat între DJ 106K (drum de legătură între municipiul Sebeş şi comuna Daia Română) şi Rezervaţia Naturală Râpa Roşie; DE 84361 are o lungime de 3.480 metri; DE 84356 – situat între DN1 (E81), intrare lângă cimitirul din Lancrăm, şi intersecţia cu DE 84361; DE 84356 are o lungime de 4.175 metri”, au anunţat reprezentanţii Primăriei Sebeş.

Pe lângă modernizarea drumurilor, care presupune şi asfaltarea acestora, se va construi un pod peste râul Sebeş, în zona localităţii Lancrăm. De asemenea, va fi reabilitat podul peste râul Secaş.

Valoarea totală estimată a investiţiei, conform devizului actualizat al studiului de fezabilitate, este de peste 19 milioane de lei.