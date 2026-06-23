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Procesul pentru zona retrocedată din Parcul IOR se amână din nou. Dosarul va fi trimis la un alt complet al Tribunalului București

Procesul prin care Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan încearcă să obțină anularea actelor de retrocedare pentru zona retrocedată din Parcul IOR intră într-o nouă etapă procedurală. La cel mai recent termen de la Tribunalul București, instanța nu a analizat fondul cauzei, ci a decis trimiterea dosarului către un alt complet de judecată.
Procesul pentru zona retrocedată din Parcul IOR se amână din nou. Dosarul va fi trimis la un alt complet al Tribunalului București
Gabriel Negreanu
23 iun. 2026, 12:13, Social
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Potrivit anunțului făcut de Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan, problema ridicată în ședință a vizat modul în care dosarul a fost repartizat în 2024. Instanța a apreciat că, potrivit regulilor procedurale, cauza ar fi trebuit să ajungă la completul care analizase anterior o cerere formulată de aceeași asociație pe aceeași speță.

Decizia înseamnă, practic, o nouă întârziere în proces. Dosarul urmează să fie trimis completului indicat de instanță, iar judecata va fi reluată. Reprezentanții grupului civic spun că este posibil ca unele chestiuni procedurale discutate în ultimele luni să fie repuse în discuție.

Tribunalul București nu s-a pronunțat asupra fondului dosarului. Cu alte cuvinte, instanța nu a decis dacă actele de retrocedare contestate sunt sau nu legale, ci a discutat doar o problemă de procedură privind repartizarea cauzei.

Miza procesului este una importantă pentru locuitorii din Titan și pentru protejarea spațiilor verzi din București. Zona vizată are aproximativ 12 hectare și face parte din Parcul IOR, cunoscut oficial drept Parcul Alexandru Ioan Cuza. Terenul a fost retrocedat în 2005, iar de atunci a devenit subiectul unor dispute publice, juridice și administrative.

În ultimii ani, zona retrocedată a fost asociată cu tăieri de arbori, incendii repetate, distrugerea vegetației și intervenții care au redus suprafața verde. Cazul a atras atenția opiniei publice, iar locuitorii din cartier au organizat proteste și au cerut autorităților să ia măsuri pentru protejarea și reîntregirea parcului.

Grupul de Inițiativă Civică IOR-Titan solicită în instanță constatarea nulității actelor de retrocedare care au stat la baza transferului terenului. Asociația susține că zona ar trebui să revină comunității și să fie protejată ca spațiu verde.

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