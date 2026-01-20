Protecția Copilului Maramureș, sesizată după ce o fată de 15 ani fuma cu sora mai mică în brațe

Potrivit Poliției Maramureș, polițiștii orașului Șomcuta Mare s-au sesizat din oficiu după ce pe o rețea de socializare a apărut un video în care se observă o adolescentă care ținea în brațe un copil mic., copila cea mare folosind o țigară electronică.

Verificările efectuate au dus la identificarea celor două persoane, din localitatea Finteușu Mic. Este vorba despre două surori de 15, respectiv 2 ani și 7 luni.

„În urma analizării stării de fapt, polițiștii au luat măsura informării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Satulung. Siguranța copiilor nu este un joc și nici o sursă de divertisment pentru rețelele de socializare. Facem apel ca, în momentul în care vizualizați astfel de materiale pe rețele de socializare, să informați de îndată poliția pentru a se dispune măsuri necesare de protecția minorilor”, transmite Poliția Maramureș.