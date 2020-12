FOTO&VIDEO Protest al avocaţilor, la Curtea de Apel Bucureşti. „O să ne aresteze pe toţi? Aşteptăm”

„Atunci când protocoalele SRI au fost introduse în justiţie şi judecători obligaţi să pronunţe....... cum vor ei..... au tăcut, am tăcut. Am crezut că era ....... Kovesi /Coldea a apus. Se vede că nu. Dacă judecătorii tac, avocaţii nu mai tac. Nu protestăm azi doar pentru că un coleg a fost condamnat pe nedrept, după ce la fond a fost achitat, protestăm pentru că dreptul vostru la apărare este in mare pericol, protestăm pentru că oricare dintre voi poate intra in puşcărie pentru că...... şi-a făcut meseria. Vor să ne închidă şi nouă gura. Ei bine nu ne-o închid. Ce-o să facă? O să ne aresteze pe toţi? Aşteptăm”, scrie avocata Ileana Rădescu pe Facebook.