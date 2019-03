O delegaţie a Federaţiei Operatorilor România de Transport (FORT), ai căror reprezentanţi protestează miercuri în Piaţa Victoriei, a intrat în Palatul Victoria pentru a discuta cu ministrul Transportatorilor Răzvan Cuc.

„Astăzi de dimineaţă noi ne-am văzut din nou cu dânsul (cu Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor -n.r.), cu ministrul Dezvoltării şi-a anulat programul domnul Cuc pentru a veni la Guvern la ora 11:00. Intrăm să vedem ultima formă a actelor normative a celor două ordonanţe să ne asigurăm că lucrurile sunt pe calea cea dreaptă. Avem angajamentul concret că în prima şedinţă de guvern de săptămâna viitoare prima ordonanţă va pleca către Monitorul Oficial, cea care elimină sintagma "în mod repetat" şi car prelungeşte programul inter-judeţean, respectiv trece la autoritatea rutieră române componenta de rent-a-car din sectorul nostru de activitate. Am vrut să vedem un prim pas şi am solicitat eliminarea calendarului atribuirii programului interjudeţean, ceea ce s-a întâmplat fix la ora 10:00 aşa cum am stabilit cu domnul ministru de la autoritatea rutieră de pe pagina de internet a autorităţii. Avem această confirmare deja. Este clar că suntem pe drumul cel bun şi este clar că vom pleca de aici cu problema rezolvată urmând să vedem exact forma finală a actelor normative şi să ne asigurăm că sunt cum trebuie", a declarat preşedintele Federaţiei Operatorilor România de Transport (FORT), Augustin Hagiu.

Peste o mie de transportatori, potrivit organizatorilor, protestează, la ora transmiterii ştirii, în Piaţa Victoriei, faţă de blocarea pe circuitul de avizare a ordonanţelor din domeniul transporturilor de pasageri, ce riscă să blocheze transportul rutier naţional şi judeţean.

Concret, membrii FORT solicită Guvernului să rezolve problemele pieţei de transport pasageri precum eliminarea sintagmei „în mod repetat” din legea taximetriei pentru a combate eficient transportul ilicit de persoane, dar şi prelungirea programelor interjudeţean si judeţene de transport pasageri.

La protestul participă şi membri ai federaţiei din întreaga ţară, prezenţi la manifestare cu autobuze, autocare şi autoturisme.

În zonă, a fost restricţionat deja traficul rutier pe Şos. Kiseleff, de la Arcul de Triumf până la Piaţa Victoriei, respectiv Şos. Kiseleff, de la Arcul de Triumf până la Piaţa Presei Libere (zona central - mediană, gradual, în funcţie de sosirea participanţilor), permiţându-se circulaţia pe ambele sensuri ale Str. Arh. Ion Mincu. Circulaţia în Piaţa Victoriei a fost resistematizată, prin asigurarea traficului rutier pe două benzi de circulaţie pe sens, în faţa Guvernului României, între Bd. Aviatorilor şi Cal. Victoriei, respectiv Bd. Lascăr Catargiu, asigurându-se circulaţia pe Cal.Victoriei, Bd. Ion Mihalache, Str. Buzeşti şi Bd. Lascăr Catargiu.

