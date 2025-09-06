Reacția Colegiului Medicilor în urma conferinței de la Brașov despre „decese după vaccinul COVID-19”. Medicii care au participat riscă să fie sancționați

În două comunicate oficiale, CMR califică evenimentul drept o „manifestare pseudo-științifică”, fără nicio legătură cu medicina bazată pe dovezi sau cu principiile etice ale profesiei medicale.

„Atragem atenția că această manifestare, inclusiv prin titluri și tematică, este contrară oricăror principii medicale, științifice și etice și ar putea avea ca și consecință periclitarea gravă a sănătății publice”, se arată în mesajul transmis de Departamentul Profesional, Științific și Învățământ al Colegiului Medicilor.

Reprezentanții CMR mai precizează că evenimentul nu este și nu poate fi creditat ca Educație Medicală Continuă (EMC), îndemnând medicii să se delimiteze de asemenea manifestări pentru a nu fi asociați cu atitudini contrare medicinei moderne.

Aceștia avertizează că propagarea de informații false sau zvonuri nefundamentate subminează încrederea publicului în știință și în profesioniștii din sănătate și poate avea consecințe grave pentru sănătatea publică.

Totodată, organizația a anunțat că a sesizat Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), întrucât conferința a fost transmisă live pe mai multe platforme online, și consideră că ar trebui să se implice toate instituțiile statului cu atribuții în apărarea sănătății publice și în combaterea dezinformării.

„Ca reprezentant și președinte Colegiul Medicilor din România am luat și luam atitudine, dar aștept și o reacție de la nivelul instituțiilor statului român!”, a scris Cătălina Poiană pe pagina sa de Facebook.