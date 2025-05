Reacția lui LeBron James după incidentul de la Liverpool: „un act lipsit de sens”

Celebrul baschetbalist LeBron James a trimis un mesaj după incidentul de la Liverpool. Este „un act lipsit de sens”, a transmis jucătorul din NBA. Circa 50 de oameni au fost răniți după ce o mașină a intrat în mulțimea care sărbătorea câștigarea unui nou titlu de către fotbaliștii de la Liverpool.

Superstarul LeBron James și-a exprimat șocul și oroarea față de incident. Starul echipei LA Lakers, în vârstă de 40 de ani, este un partener minor al Fenway Sports Group, compania care deține echipa Liverpool FC.

Într-o postare pe X, James a numit incidentul un „act lipsit de sens”.

OMG!!!! WTH. My deepest thoughts and prayers goes out to everyone affected that attended @LFC Premiere League trophy parade today! Such a senseless act! 🤦🏾‍♂️. #YNWA 💔

— LeBron James (@KingJames) May 26, 2025