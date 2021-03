Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu spun că activitatea zonei roşii ATI este organizată după proceduri stricte cu privire la alocarea de personal şi conduita terapeutică, care este stabilită de către medici, iar acuzaţiile prin care se afirmă că decesele unor pacienţi au fost cauzate de deficienţe terapeutice trebuie dovedite prin probe şi analizate de către persoanele care înţeleg procedurile medicale de specialitate şi nu prin prisma unor sesizări anonime.

Drumul de la eroism la incompetenţă se parcurge cu viteza redactării unui titlu de impact în presă, transmit reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, după dezvăluirile şocante ale unui fost angajat pentru presa locală care spune, sub protecţia anonimatului, că la ATI s-au omorât oameni în stare gravă, cu COVID-19.

Cu toate acestea, conducerea SCJU Sibiu s-a autosesizat şi va demara o anchetă cu privire la activitatea secţiei ATI-Covid, pentru a identifica şi remedia eventualele probleme.

„De la începutul pandemiei, până în prezent (08.03.2021) în cadrul secţiei ATI Covid au fost internaţi 570 de pacienţi dintre care 152 au fost transferaţi înapoi pe secţia de provenienţă cu o evoluţie favorabilă a stării de sănătate (secţia ATI nu face o externări), 397 au decedat, iar 21 sunt internaţi în prezent. Subliniem că în secţia ATI ajung pacienţii în stare foarte gravă, care necesită suport respirator Procedurile şi protocoalele privind gestionarea pandemiei sunt într-o continuă dinamică şi sunt adaptate permanent pentru a corespunde cât mai bine specificului dintr-un moment sau altul şi a asigura cele mai bune condiţii de internare şi tratament pentru pacienţi”, se arată în comunicatul transmis luni de reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu.

Potrivit acestora, pandemia de COVID-19 a fost, la momentul debutului său, „o ecuaţie cu multe necunoscute”, în timpul căreia personalul medical şi autorităţile s-au confruntat cu un virus nou şi agresiv care, a modificat, în mod hotărâtor, activitatea întregului spital, implicit a secţiei ATI.

„Personalul din cadrul secţiei ATI duce permanent o luptă contra-cronometru în cursa de salvare a cât mai multe vieţi omeneşti. Din păcate, acest lucru nu a fost mereu posibil. Mulţi pacienţi, cu forme foarte grave, ajunşi în ATI, nu au putut fi salvaţi, deşi medicii au făcut tot ceea ce este omeneşte posibil”, mai spun cei de la SCJU Sibiu.

Aceştia dau asigurări că personalul medical din toate secţiile implicate în gestionarea pandemiei precum şi personalul întregului spital îşi respectă meseria şi îi tratează pe pacienţi profesionist.

„Generalizarea acuzaţiilor formulate aduce atingere prestigiului personal si profesional al celor implicaţi în activitatea zilnică din cadrul secţie ATI –Covid unde se duce o luptă permanentă pentru viaţă. Ne dorim ca, în urma cercetărilor care vor fi realizate la nivelul spitalului şi organelor abilitate, opinia publică să cunoască adevărul”, mai spun ei.

Un fost angajat de la Terapie Intensivă COVID, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu a povestit, pentru publicaţia locală Turnu Sfatului, că pacienţi în stare gravă cu COVID-19 au fost legaţi de mâini şi de picioare, ignoraţi de cadrele medicale, sedaţi, astfel că au murit sufocaţi.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Ion Veştemean, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, că a fost înregistrat un dosar penal pentru omor în cazul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu.

Medicul şef ATI Sibiu a explicat procedura prin care un pacient poate fi legat

Medicul şef de la ATI Sibiu, Mihai Sava, vine cu explicaţii, după ce un fost angajat a acuzat că în această secţie pacienţii în stare gravă, cu COVID-19, sunt legaţi, sedaţi şi mor sufocaţi.



Medicul şef al ATI Sibiu, Mihai Sava, a transmis, că legarea de pat, respectiv contenţia mecanică a pacienţilor se practică în toate secţiile de terapie intensivă, fiind utilă pentru pacienţii agitaţi până când se instalează efectul sedativelor administrate sau atunci când creşterea dozelor de sedative pot duce la instalarea unor reacţii adverse ameninţătoare de viaţă.

„Un pacient agitat poate să se autolezeze prin smulgerea cateterelor, abordului venos sau chiar a sondei necesare ventilaţiei mecanice. Pentru această practică există un protocol intern al SCJU Sibiu. Fotografiile publicate în presă evidenţiază flictene la nivelul mâinii unui pacient, flictene care pot apărea în multiple situaţii chiar dacă acesta nu a fost contenţionat mecanic. Contenţia se realizează cu centuri de contemţie, care sunt echipamente medicale speciale pentru această procedură!, spune dr. Sava.

Potrivit acestuia, secţiei ATI Covid îi sunt alocaţi un medic specialist sau primar ATI, un medic rezident an mare (an IV-V) şi doi medici rezidenţi an mic (an I-III) pe perioada turei de dimineaţă.

„Pe perioada gărzii pacienţii sunt supravegheaţi de către medicul de gardă specialist sau primar, un medic rezident an mare şi doi medici rezidenţi an mic. Medicii alocaţi zonei roşii intră de două ori în decursul turei de dimineaţă (de 7 ore) cu o pauză de odihnă între cele două intervenţii. În timpul acestor intervenţii sunt consultaţi pacienţii, se stabileşte conduita terapeutică şi se realizează tehnicile medicale care trebuie realizate de către un medic. Pe perioada gărzii medicii intră în zona roşie la fiecare internare care se face şi de câte ori este nevoie dacă starea pacienţilor o necesită”, mai spune şeful ATI Sibiu.

Medicul şef precizează că permanent în zona roşie se găsesc asistente şi infirmiere acestea putând solicita un medic în orice moment.

„Comunicarea între zona roşie şi zona verde se face prin intermediul telefonului mobil al secţiei cu care se pot transmite şi fotografii ale constantelor măsurate de monitoare, aparate de ventilaţie mecanică, rezultate de laborator şi investigaţii imagistice. Acuzaţiile prin care se afirmă că decesele unor pacienţi s-au datorat deficienţelor terapeutice, trebuie dovedite prin probe şi analizate de către persoanele care înţeleg procedurile medicale de specialitate şi nu prin prisma unor sesizări anonime. Sedarea în terapie intensivă se face doar la pacienţii agitaţi pentru ca aceştia să nu-şi inducă leziuni proprii. De asemenea sedarea are rol anxiolitic la această grupă de pacienţi supuşi unui stres psihic foarte mare. Sedarea se face cu doze cât mai mici, titrate, specifice fiecărui pacient, de medicaţie sedativă astfel ca acestea să nu inducă reacţii adverse severe. La pacienţii cu intubaţie orotraheală (IOT) sunt necesare nivele de sedare mult mai profunde pentru ca aceştia să poată tolera tehnicile de ventilaţie mecanică”, mai spune medicul Mihai Sava.

Medicul şef al ATI Sibiu, conf. dr. Mihai Sava, precizează că toţi pacienţii din zona roşie, care nu sunt intubaţi şi ventilaţi mecanic deţin telefon mobil propriu cu care pot comunica cu aparţinătorii, cu toate că aceste telefoane, prin câmpul electromagnetic, pot interacţiona cu aparatura medicală şi sunt interzise.

„S-a decis această măsură din empatie pentru pacienţi şi familia acestora. Pacienţii intubaţi şi ventilaţi mecanic sunt în imposibilitatea de a vorbi, posesia unui telefon mobil fiind inutilă. Pentru toţi aparţinătorii pacienţilor sunt oferite informaţii pe linia de telefonie fixă între orele 13-14 şi 19-20 fie de către medicii alocaţi zonei roşii Covid, fie de către medicii de gardă”, a mai spus conf. dr. Mihai Sava.