Redeschiderea dosarului „10 august”, judecată la Tribunalul Bucureşti. CAB şi-a declinat competenţa

„Admite excepţia necompetenţei materiale a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală - judecător de cameră preliminară. Declină competenţa de soluţionare a cererii de confirmare a redeschiderii urmăririi penale (...) în favoarea Tribunalului Bucureşti – judecător de cameră preliminară”, a decis, luni, CAB.

Prin sedinţa de luni s-a decis respingerea cererii formulată de avocatul lui Gheorghe Sebastian Cucoş, de sesizare a Curţii Constituţionale. Această parte a deciziei poate fi contestată, în rest ea fiind definitivă.

Curtea de Apel Bucureşti a analizat, luni, cererea procurorilor DIICOT de redeschidere a urmăririi penale în cazul violenţelor stradale din 10 august 2018 care vizează şefii din Jandarmerie.

DIICOT a anunţat, în 4 august, redeschiderea dosarului „10 August”, astfel că foştii şefi ai Jandarmeriei vor fi din nou urmăriţi penal. Şefa DIICOT, Giorgiana Hosu, infirmă, astfel, în parte, ordonanţa de clasare a cazului.

Procurorul şef al DIICOT, Giorgiana Hosu, a dispus, în 4 august, admiterea plângerilor formulate de către petenţi împotriva ordonanţei din data de 26 iunie emisă în dosarul „10 August” şi infirmă, în parte, ordonanţa.

„Infirmarea în parte a Ordonanţei din data de 26.06.2020 emisă în dosarul numărul 2122/D/P/2019 cu privire la dispoziţiile de clasare a cauzei sub aspectul săvârşirii de către suspecţii maior Cazan Laurenţiu Valentin, comisar şef de poliţie Chirică Mihai Dan, colonel Cucoş Gheorghe Sebastian şi colonel Sindile Ionuţ-Cătălin a infracţiunilor de abuz în serviciu (...), participaţie improprie la purtare abuzivă (...), participaţie improprie la fals intelectual (...), participaţie improprie la uz de fals (...), complicitate la abuz în serviciu (...) şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă”, potrivit DIICOT.

De asemenea, infirmarea ordonanţei s-a dispus şi cu privire la dispoziţiile de clasare a cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de participaţie improprie la fals intelectual şi participaţie improprie la uz de fals, respectiv cu privire la clasarea cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de complicitate la abuz în serviciu, respectiv complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă, cât şi cu privire la dispoziţiile de clasare a cauzei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de favorizarea făptuitorului, fals intelectual şi uz de fals.

Prin ordonanţa şefei DIICOT s-a dispus, marţi, redeschiderea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii de către maiorul Laurenţiu Valentin Cazan, comisarul şef de poliţie Mihai Dan Chirică, colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş şi colonelul Ionu-Cătălin Sindile a infracţiunilor de abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual, participaţie improprie la uz de fals, complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă.

Aceştia sunt urmăriţi penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de participaţie improprie la fals intelectual şi participaţie improprie la uz de fals, respectiv sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prevăzute de complicitate la abuz în serviciu, respectiv complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă, cât şi

sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de favorizarea făptuitorului, şi uz de fals.

Se menţine soluţia de clasare dispusă în cauză cu privire la celelalte fapte, anunţă DIICOT.

DIICOT a clasat, iniţial, părţi din dosarul „10 august”, între care şi aceea cu acuzaţiile faţă de şefii din Jandarmerie, care au fost cercetaţi pentru abuz în serviciu, participaţie improprie la purtare abuzivă, participaţie improprie la fals intelectual participaţie improprie la uz de fals, complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participaţie improprie la purtare abuzivă.