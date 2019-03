REZULTATE LOTO, Loto 6 din 49, Loto Joker, Loto 5 din 40, Noroc. Numere câştigătoare 10 martie 2019. REPORT imens la LOTO

REZULTATE LOTO, 24 martie. Rezultate Loto 6 din 49, Loto Joker, Loto 5 din 40, Noroc. Numere câştigătoare 24 martie 2019. Duminică, 24 martie 2019, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Reportul la categoria I a jocului Loto 6/49 pentru tragerea de duminică a ajuns la peste 3,28 milioane, iar la Joker, categoria I, se înregistrează un report de 1,49 milioane euro, anunţă Loteria Română.

Extragerile din data de 24 Martie 2019:

JOKER -

NOROC PLUS -

LOTO 6/49:

NOROC:

SUPER LOTO 5/40 -

SUPER NOROC -

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aprox. 15,60 milioane lei (aprox. 3,28 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,25 milioane lei (peste 473.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,08 milioane lei (aprox. 1,49 milioane euro), in timp ce la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de aprox. 440.000 lei (peste 92.000 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 295.000 lei (peste 62.000 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 272.000 lei (peste 57.300 euro).

