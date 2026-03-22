RO-Alert emis în nordul județului Tulcea după detectarea unor ținte aeriene

Potrivit informării RO-Alert, Sistemul de Monitorizare a Spațiului Aerian (SMFA) a detectat un grup de ținte în apropierea spațiului aerian al României.

Autoritățile le recomandă locuitorilor să își păstreze calmul și să respecte măsurile de protecție transmise prin mesajele oficiale.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! (…) Durata estimată: 90 min.”, se specifică în mesaj.

Până la acest moment, nu au fost înregistrate apeluri la dispeceratul ISU Tulcea privind eventuale incidente sau pagube.

Declarația Ministerului Apărării Naționale

Sistemele de apărare aeriană ale Ministerului Apărării Naționale au fost trecute în stare de alertă în seara zilei de duminică, 22 martie, ca urmare a detectării unor semnale radar la est de Sulina.

Aviația de vânătoare patrulează în nordul județului Tulcea pentru monitorizarea situației.

La ora 21.10 a fost emis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată.

Ministerul Apărării Naționale se coordonează cu aliații în timp real.