Rodica Stănoiu: Trupul ridicat de la INML după trei zile

După ce, duminică, procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, luni dimineață a fost dispusă deshumarea trupului acesteia pentru efectuarea necropsiei. Măsura a fost luată în urma sesizărilor făcute de mai mulți apropiați, care au reclamat faptul că fosta demnitară a fost înhumată fără a fi supusă unei autopsii.
Surse judiciare au indicat că moartea Rodicăi Stănoiu a fost cauzată direct de un stop cardio-respirator, infarctul miocardic fiind identificat drept un factor antecedent. De asemenea, anchetatorii au stabilit că diabetul zaharat și o afecțiune vasculară severă, ateromatoza, au contribuit la deces.