România ar putea interveni militar în sprijinul Republicii Moldova în caz de atac rusesc, afirmă șeful Armatei Române

Într-un interviu acordat Euronews, Gheorghiță Vlad a subliniat că „România are instrumentele politice, militare și diplomatice necesare pentru a sprijini Republica Moldova și, mai ales, pe cetățenii români din această țară în cazul unui conflict”. El a reiterat faptul că România sprijină deja dezvoltarea capacității de apărare a Armatei Naționale din Republica Moldova prin programe comune de instruire și asistență tehnică.

România sprijină Republica Moldova în caz de atac prin parteneriat strategic și asistență militară

„Armata Română ajută deja Republica Moldova să-și dezvolte capacitatea defensivă. Avem multiple programe de instruire și dezvoltare a capabilităților. România rămâne un aliat fidel al Republicii Moldova și va interveni cu tot ce este necesar dacă va fi cazul”, a declarat șeful armatei române.

Potrivit președintei Maia Sandu, aproximativ un milion de cetățeni moldoveni au redobândit cetățenia română, ceea ce, în contextul legal actual, obligă România să intervină pentru a-i proteja în cazul unui conflict militar.

România sprijină Republica Moldova în caz de atac și combate amenințările hibride

Generalul Gheorghiță Vlad a mai afirmat că, deși nu consideră iminent un atac militar direct al Rusiei asupra Moldovei, amenințările hibride provenite de la Moscova reprezintă un pericol real.

„Trebuie să eliminăm războiul hibrid dus de Rusia în regiune”, a adăugat el.

Noua lege a apărării, adoptată recent în România, este considerată de autorități un pas esențial pentru întărirea securității naționale și regionale, în contextul tensiunilor din Estul Europei.