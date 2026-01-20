Avertismentul lansat de șeful Armatei Române: Trebuie să avem o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război

Generalul Vlad Gheorghiță a avertizat, marți, că România trebuie să fie pregătită pentru diferite situații de criză, inclusiv pentru susținerea unui efort de război. Acesta a mai spus, în cadrul unei conferințe de presă comună cu Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al forțelor NATO în Europa, că Armata România are în plan „foarte multe programe de pregătire în acest sens, împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”.

„Dacă vă referiți la pregătirea populației în general, am mai spus, de fiecare dată, când aducem în discuție reziliența națională, trebuie să luăm în calcul foarte multe alte aspecte. Trebuie să avem o populație pregătită pentru diferite situații de criză, și aici mă refer la incendii, la cutremure, la inundații, dar în egală măsură și o populație pregătită pentru susținerea unui efort de război. Și avem în plan foarte multe programe de pregătire în acest sens, împreună cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”, a spus șeful Statului Major al Apărării, în cadrul conferinței de presă.

Pregătire militară pe baza de voluntariat

Generalul Vlad Gheorghiță a fost întrebat dacă România a luat măsuri similare cu cele luate de alte state de pe continent, precum Polonia sau Finlanda, pentru a pregăti populația de un eventual conflict. În acest sens, șeful Armatei a adus în discuție modificările legislative recente privind pregătirea populației pentru apărare, care permite armatei să primească pe bază de voluntariat persoane care își doresc să parcurgă un astfel de stagiu.

„Începând din acest an, ne propunem să aducem în Unitățile Ministerului Apărării Naționale tineri pe bază de voluntariat, care să fie pregătiți într-o specializare de bază militară. O să continuăm aceste programe în funcție de resursele bugetare puse la dispoziție. Ne propunem anul acesta să pregătim un număr de 1.000-2.000 de militari, repet, în funcție de alocațiile bugetare. (…) Capacitatea Armatei Române de a pregăti acest tip de militari este între 2.000 și 10.000 de militari pe an”, a conchis generalul Vlad Gheorghiță.