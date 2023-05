România, disperată să-şi crească populaţia: 4.200 de contracte prin programul social naţional de creştere a natalităţii

„4.200 de contracte pentru sprijinul acordat prin programul social naţional de creştere a natalităţii au fost transmise către beneficiari pentru semnare şi aproape 3.000 de vouchere au ajuns sau sunt pe drum către beneficiari”, spune ministrul Gabriela Firea, pe pagina sa de Facebook.

Firea a participat la dezbaterea Bucharest Leaders Summit unde s-a discutat despre creşterea natalităţii şi infertilitate.

„M-a bucurat discuţia cu specialişti de renume în acest domeniu cum sunt prof. dr. Denisa Protopopescu, dr. Carmen Ianiotescu, dr. Ionela Anghelescu. Cu această ocazie, am prezentat ultimele date despre Programul naţional de creşterea a natalităţii, iniţiat şi derulat de Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, prin care sprijinim cuplurile infertile cu 15.000 de lei pentru fiecare procedură de fertilizare in vitro, până la maximum trei pe an. Am primit până acum peste 15.000 de mesaje, însă nu toate au fost dosare propriu-zise sau documente dublate. Au fost deja înregistrate toate dosarele, suntem la zi cu acest proces şi avem circa 7.700 de dosare, iar peste 6.100 dintre ele au fost deja analizate. Mă bucur că aceste vouchere sunt din ce în ce mai folosite în farmacii şi clinici. Avem deja câteva zeci de doamne care au sarcini în evoluţie şi abia aştept să dau tuturor veşti despre bebeluşii, când vor veni pe lume”, spune Gabriela Firea.

În paralel cu acest program, Firea spune că urmează să fie lansat pachetul pentru creşterea natalităţii şi susţinerea familiei care cuprinde mai multe propuneri legislative prin care sunt ajutaţi direct părinţii.

„România trece printr-o criză demografică fără precedent! Anul trecut, s-au născut cei mai puţin copii din ultimul secol. În plus, 1 din 5 cupluri se luptă cu infertilitatea! În ultimii 5 ani, aproape 2 din 10 femei au avut nevoie de tratamente pentru a putea rămâne însărcinate”, mai spune Firea.