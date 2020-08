Să stai la rând ca să fii consultat sau să aştepţi câteva luni pentru o programare la un medic e o obişnuinţă pentru un pacient în România. Dar e obişnuinţă anormală şi nefirească, ce ne duce la statistici îngrijorătoare.

În 2017 ţara noastră era pe primul loc în clasamentul ţărilor cu cele mai multe decese cauzate de boli tratabile, la persoane sub 75 de ani. Adică am fi putut trata boala cardiacă ischemică şi cancerul de plămân. Ba chiar le-am fi putut şi preveni, pentru că în topul ţărilor cu boli prevenibile, dar şi ele mortale, România e pe locul trei.

Oren Iancovici îţi explică de ce pacienţii cu boli cardiace au murit mai repede decât trebuia: de multe ori, un astfel de bolnav primea îngrijiri într-un spital mic, de unde, din cauza lipsei finanţării era trimis spre marile centre unde sunt liste de aşteptare, asfel primind mai târziu tratamentul necesar. Deşi România are programe naţionale de sănătate gândite să prevină apariţia sau agravarea unor boli, un astfel de program pentru prevenirea bolilor cardiovasculare nu avem.

Grigore, pacient: Am nişte probleme cu picioarele...Nu am putut să aung la medic, am programarea tocmai din mai făcută aici. Sunt două luni şi jumătate... Două luni şi jumătate am aşteptat pentru un consult, pentru revenire la control. Mi-a dat un tratament şi nu mi-a ajutat cu nimic, asta e.

Oren Iancovici, medic specialist cardiolog: El la final ajungea să fie tratat, dar tot amânând tratamentul unui pacient cronic, unui pacient care ştim că are o boală, dar pe care nu avem cum să o tratăm imediat, atât starea lui se agravează şi şansele lui să trăiască mai mult scad semnificativ. Astăzi nu există ceva viabil, mă refer în ceea ce priveşte bolile cardiovasculare. Nu există niciun program de prevenţie clar, bătut în cuie, de toţi cardiologii din România.

Gilda Ionescu, medic pneumolog, Institutul Marius Nasta: S-au făcut, într-adevăr, strategii diferite, prin care am încercat sau la nivel de ţară să reducem incidenţa acestei afecţiuni prin dezvoltarea de programe de sănătate şi ele sunt elaborate, aprobate, o parte se aplică cu corectitudine, o parte nu se respectă întru totul.