România ocupă primul loc în Europa la numărul de angajaţi în IT raportat la 1.000 de cetăţeni şi locul şase în lume

În industria de IT locală lucrează peste 200.000 de oameni, ceea ce plasează România pe primul loc în Europa din punct de vedere al numărului de angajaţi în IT raportat la 1.000 de cetăţeni şi pe locul şase în lume, spune Bogdan Putinică, country manager Microsoft România şi Republica Moldova.

„Ştim cu toţii că sectorul IT este foarte fierbinte şi este într-o continuă dezvoltare alături de guvern şi de politicile publice care în ultima perioadă au avut un grad de convergenţă ridicat cu industrie. Ne uităm la peste 200.000 de oameni în această industrie care poziţionează România pe primul loc în Europa din punct de vedere al numărului de angajaţi în IT raportat la 1.000 de cetăţeni şi pe locul şase în lume. Vedem cu toţii asta când citim presa şi vedem statisticile oficiale. Toată lumea vorbeşte despre IT, despre creşterea pe care IT-ul românesc o are şi cât înseamnă această creştere. Nu e un secret, în România, ritmul creşterii e de trei ori mai mare decât economia şi suntem pe o traiectorie ca în 2025 sau 2026 să ne apropiem de 10% din PIB generat de această industrie. Potenţialul este enorm, în linie cu potenţialul pe care AI-ul îl are. Pentru un dolar investit sunt produşi înapoi 3,5 dolari şi există statistici care arată că Top 5% dintre companiile care au implementat AI au, la fiecare dolar investit, opt dolari produşi înapoi. Este un range de potenţial foarte mare”, a declarat Bogdan Putinică.

Declaraţia a fost făcută în deschiderea evenimentului Microsoft AI Summit, care a avut loc marţi la Bucureşti. Prezent la eveniment, Bogdan-Gruia Ivan, Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării a afirmat că, în prezent, contribuţia sectorului IT se apropie de 8% din PIB.

„Cred că România stă pe o mină uriaşă de aur atunci când vorbim despre cei peste 200.000 de IT-şti foarte buni care au reuşit să genereze până acum aproape 8% din PIB. În ultimii cinci ani, sectorul IT şi cel de R&D a crescut de două ori şi jumătate, iar proiecţia este una foarte clară. Dacă vom reuşi să implementăm şi, am mare încredere că vom reuşi până în decembrie 2026 să aducem cei 6 miliarde de euro doar din PNRR pentru transformarea digitală a statului român, vom ajunge exponenţial să creştem de cinci ori faţă de astăzi în următorii cinci ani”, a spus ministrul.