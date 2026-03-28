România trece la ora de vară în această noapte. Efectele unei ore de somn în minus asupra organismului

România trece în această noapte la ora de vară. Altfel spus, ceasurile se vor da cu o oră înainte, iar ora 3:00 va deveni ora 4:00.

Chiar dacă este vorba despre o diferență de o oră, experții spun că modificarea programului poate perturba ritmul circadian.

Potrivit cercetătorilor, majoritatea oamenilor reușesc să se adapteze la noul program în aproximativ o săptămână, însă unele persoane ar putea avea nevoie de ceva mai mult timp pentru acomodare, scrie Euronews.

Alexandru Nechifor, medic specialist în medicină internă, vine cu explicații în privința acestei schimbări de oră.

„Organismul are un ceas biologic care sincronizează somnul, foamea, secreția hormonală și temperatura corpului cu alternanța dintre zi și noapte. Când ora se modifică brusc, acest echilibru este perturbat temporar, iar corpul are nevoie de câteva zile pentru a se adapta”, a explicat medicul.

Ce pot experimenta oamenii odată cu trecerea la ora de vară

În primele zile după schimbarea orei, unele persoane pot resimți simptome ușoare precum oboseală, somnolență sau dificultăți de concentrare.

Totodată, oamenii se mai pot confrunta cu iritabilitate, scăderea nivelului de energie, dar și o stare generală de disconfort.

Unul dintre avantajele trecerii la ora de vară este că zilele devin mai lungi, iar lumina naturală se menține până mai târziu în timpul serii. Totuși, această lumină suplimentară poate întârzia instalarea somnului. În această situație, specialiștii recomandă reducerea expunerii la lumină înainte de culcare.

Scurt istoric despre ora de vară

Ideea orei de vară a apărut pentru prima oară în anul 1784 la propunerea celebrului om de știință Benjamin Franklin. Acesta a scris un eseu în care a expus câteva idei pentru economisirea uleiului folosit la lămpile de iluminat. Una din metode era adaptarea timpului pe parcursul verii.

Un secol mai târziu, ideea orei de vară a fost propusă, în 1898, de neo-zeelandezul George Hudson. Scopul său era asemănător: alinierea activităților umane cu lumina naturală pentru a reduce consumul de energie pentru iluminat.

Primii care au introdus ora de vară au fost germanii, în anul 1916. Au urmat britanicii care au introdus ora de vara tot în 1916, dar într-o perioadă diferită.

În România a fost introdusă prima oară în 1932, între 22 mai și 2 octombrie. Din 1933 și până în 1940 s-a renunțat la acest obicei. Ulterior, ora de vară a fost introdusă în prima duminică din aprilie până în prima duminică a lui octombrie. Forma actuală a regulii orei de vară este în vigoare din anul 1997.