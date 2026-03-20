România va trece la ora de vară. Ce spun medicii despre efectele asupra organismului

România va trece la ora de vară în noaptea de 28 spre 29 martie 2026. Trecerea se va face în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar ora 3.00 va deveni ora 4.00.

Potrivit lui Alexandru Nechifor, medic specialist în medicină internă, corpul uman funcționează după un ritm circadian, un mecanism intern care reglează somnul, apetitul și alte procese fiziologice importante.

„Organismul are un ceas biologic care sincronizează somnul, foamea, secreția hormonală și temperatura corpului cu alternanța dintre zi și noapte. Când ora se modifică brusc, acest echilibru este perturbat temporar, iar corpul are nevoie de câteva zile pentru a se adapta”, a explicat medicul.

Tulburări de somn, oboseală și „ceață mentală” la trecerea la ora de vară

În primele zile după schimbarea orei, unele persoane pot resimți simptome ușoare.

„Cele mai frecvente simptome sunt tulburările de somn, oboseala, somnolența în timpul zilei și dificultățile de concentrare. Mulți pacienți descriu și o stare de ‘ceață mentală’, în care randamentul intelectual scade”, a declarat Alexandru Nechifor.

De asemenea, oamenii se pot confrunta cu iritabilitate, scăderea nivelului de energie și o stare generală de disconfort.

Posibile efecte asupra inimii

Medicii atrag atenția că schimbarea ritmului biologic poate avea un impact și asupra sistemului cardiovascular, în special la persoanele cu afecțiuni preexistente.

„Există studii care arată că în primele zile după schimbarea orei poate crește ușor riscul de evenimente cardiovasculare, precum creșterea tensiunii arteriale sau apariția unor tulburări de ritm cardiac la persoanele predispuse”, a transmis medicul.

Unele persoane pot resimți și dureri musculare sau articulare, ca reacție a organismului la schimbarea ritmului zilnic.

Cum ne adaptăm mai ușor

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru a facilita adaptarea organismului:

-menținerea unui program regulat de somn

-expunerea la lumină naturală dimineața

-activitate fizică moderată

-evitarea folosirii ecranelor înainte de culcare

-respectarea unor ore regulate pentru mese

„Este important să menținem o rutină stabilă, pentru ca organismul să își poată recalibra mai ușor ceasul biologic”, a avertizat medicul Nechifor.

Alimentația joacă și ea un rol la trecerea la ora de vară

În această perioadă, medicii recomandă evitarea excesului de cafea, alcool sau mese grele seara, deoarece acestea pot afecta calitatea somnului. În schimb, sunt recomandate alimentele ușoare și nutritive, precum fructele, legumele, peștele, nucile și semințele, dar și o hidratare corespunzătoare.

„O alimentație echilibrată și odihna suficientă ajută organismul să facă față mai bine schimbării ritmului zilnic”, a fost concluzia medicului Alexandru Nechifor.