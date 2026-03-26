Schimbarea orei de vară: mai multă lumină seara, dar și mai puțin somn. Cum ne afectează sănătatea

În noaptea de 28 spre 29 martie, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, ceea ce înseamnă că majoritatea oamenilor vor dormi mai puțin. Specialiștii avertizează însă că această schimbare aparent minoră poate perturba ritmul biologic al organismului și poate avea efecte asupra sănătății, transmite Euronews.
Sursa: Hepta
Victor Dan Stephanovici
26 mart. 2026, 08:35, Social

Chiar dacă este vorba doar despre o diferență de o oră, experții spun că modificarea programului poate perturba ritmul circadian, ceasul biologic intern care reglează somnul, nivelul de energie, producția de hormoni și starea de spirit. Potrivit cercetătorilor, majoritatea oamenilor reușesc să se adapteze în aproximativ o săptămână. Totuși, pentru unele persoane, procesul poate dura mult mai mult, mai arată Euronews.

„Există oameni pentru care ajustarea la o schimbare de doar o oră poate dura săptămâni sau chiar luni”, explică Jeffrey Kelu, cercetător specializat în ritmuri circadiene la King’s College London.

Mai multă lumină seara, dar dificultăți la adormire

Unul dintre avantajele trecerii la ora de vară este că zilele devin mai lungi, iar lumina naturală se menține până mai târziu în timpul serii. Totuși, această lumină suplimentară poate întârzia instalarea somnului. Lumina inhibă producția de melatonină, hormonul care ajută organismul să se pregătească pentru somn. Din acest motiv, specialiștii recomandă reducerea expunerii la lumină înainte de culcare. De asemenea, crearea unui mediu cât mai întunecat în dormitor, poate ajuta în mod benefic organismul.

Studiile arată că schimbarea orei de primăvară este asociată cu unele efecte pe termen scurt asupra sănătății. În perioada imediat următoare pot apărea creșteri ale numărului de accidente rutiere. Mai pot apărea episoade de depresie sau chiar atacuri de cord, pe fondul perturbării somnului. În general, dereglarea ritmului circadian este asociată cu un risc mai mare de probleme precum obezitatea, bolile cardiovasculare, diabetul de tip 2 sau hipertensiunea.

Dezbaterea privind eliminarea schimbării orei

În ultimii ani au existat numeroase discuții în Europa privind eliminarea schimbării sezoniere a orei. În 2018, Comisia Europeană a propus renunțarea la acest sistem, după o consultare publică în care 84% dintre respondenți s-au pronunțat în favoarea eliminării schimbării orei. Statele membre nu au ajuns însă la un acord privind adoptarea permanentă a orei de vară sau a celei de iarnă. Din acest motiv propunerea a rămas blocată.

Mulți cercetători susțin că ora standard (ora de iarnă) ar fi mai sănătoasă. Aceasta permite o expunere mai mare la lumina naturală dimineața, considerată esențială pentru reglarea corectă a ceasului biologic.

Războiul din Iran ar putea deveni furtuna perfectă pentru petrodolar
G4Media
Astăzi este ziua lui Călin Georgescu. Câți ani face și ce își dorește de ziua lui
Gandul
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
O firmă mufată politic livrează mâncarea bolnavilor din Spitalul Județean Tulcea. ANPC spune că funcționează fără autorizație
Libertatea
E oficial: pensii mai mari din 2027. Categoria de români care vor primi un plus de cel puțin 10%!
CSID
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
Promotor