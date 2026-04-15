Obiceiul de noapte pe care îl au tot mai mulţi români (P)

Acest obicei are efecte negative asupra vieții noastre și, în multe cazuri, poate să ne afecteze grav somnul. De aceea, este important să descoperim care sunt consecințele unei astfel de practici și ce se întâmplă cu adevărat atunci când telefonul devine ultima noastră oprire înainte de culcare. Rămâi aproape de noi și află toate aceste detalii importante.

De ce nu mai adormim imediat, chiar și când suntem obosiți

Chiar dacă primim semnale clare că avem nevoie de somn, mulți dintre noi nu reușim să adormim imediat ce ne punem în pat. Există mai multe motive pentru această situație, iar majoritatea au legătură cu modul în care ne folosim mintea și tehnologia înainte de culcare.

Unul dintre principalele motive este suprastimularea creierului. Pe parcursul zilei acumulăm foarte multe informații noi, iar seara, chiar și după o zi obositoare, creierul continuă să fie activ, ceea ce face dificilă relaxarea necesară pentru somn.

Pe deasupra, lumina emisă de ecranele telefoanelor, tabletelor sau televizoarelor perturbă producția hormonului responsabil cu reglarea somnului, ceea ce face ca adormitul să fie mai greu. Cu cât folosim mai mult aceste dispozitive seara, cu atât organismul nostru primește semnale de alertă care amână senzația de somn.

Pe lângă stimulii externi, și factorii emoționali contribuie la această stare. Grijile, stresul, planurile pentru a doua zi sau chiar obiceiul de a verifica totul pentru ultima dată înainte de culcare țin mintea activă și împiedică relaxarea imediată a creierului.

Rezultatul îl știm cu toții. Nu reușim să adormim și ne fâstâcim în pat ore întregi, chiar dacă ne simțim epuizați.

Telefonul: Oaza de divertisment pe timp de noapte

Pentru mulți dintre noi, telefonul a devenit partenerul de drum fără de care nu putem funcționa. Dimineața este primul lucru pe care îl verificăm, în timpul zilei îl folosim aproape non stop, iar seara este ultimul lucru pe care îl atingem.

Chiar și atunci când suntem obosiți, este mai ușor să ne conectăm cu lumea virtuală decât să ne întindem pe pernă și să lăsăm corpul și mintea să se odihnească. Aplicațiile de social media, videoclipurile scurte și platformele de streaming ne captează atenția și ne țin conectați cu tot ce se întâmplă în lume, iar asta le face extrem de atractive.

De fiecare dată spunem că vom sta doar 2-3 minute pe TikTok sau că vom verifica rapid câteva notificări pentru a ne relaxa, după care ne vom pune liniștiți la somn. Doar că timpul pe mobil trece fără să ne dăm seama, iar două minute se transformă în 2 ore, făcând ca somnul să devină un moft.

Acest obicei a transformat telefonul într-o adevărată oază de divertisment nocturn, accesibilă oricând și de oriunde, indiferent de oră, chiar dacă suntem conștienți că ne afectează serios liniștea și odihna.

Ce fac românii pe telefon seara

Seara, majoritatea românilor pun mâna pe telefon cu intenția de a petrece doar câteva minute și a vedea ce e nou. Doar că aceste minute se transformă rapid în ore, iar timpul trece fără să ne dăm seama atunci când suntem conectați la tehnologie.

Citim știri, urmărim videoclipuri pe TikTok, discutăm cu prietenii pe WhatsApp, Messenger sau Instagram și chiar planificăm activitățile pentru a doua zi în notițe. Ce începe ca un moment de divertisment se poate transforma astfel într-un obstacol pentru somn, ținându-ne mintea activă mult după ce ar trebui să ne odihnim.

Activitățile pe care românii le deprind seara pe telefon se împart în două categorii principale, pe care le vom analiza în continuare, pentru a înțelege mai bine ce ne oprește să ne punem liniștiți în pat și să ne încărcăm bateriile pentru ziua următoare.

Scroll pe rețelele de socializare

Unul dintre cele mai frecvente obiceiuri nocturne este scroll-ul pe rețelele sociale. Această activitate este extrem de captivantă, iar timpul pare să zboare fără să ne dăm seama. Verificăm postările prietenilor pe Instagram sau Facebook și urmărim clipuri scurte și amuzante pe TikTok sau YouTube.

La prima vedere poate părea o activitate banală, dar în esență scroll-ul este cea mai răspândită ocupație a românilor seara pe telefon. Ne conectăm pentru câteva minute și continuăm să derulăm până când simțim că nu mai putem să ne desprindem de ecran.

Alte forme de divertisment

Pe lângă scroll-ul pe rețelele sociale, românii caută și alte forme de divertisment online înainte de culcare. Unele persoane se uită la documentare, filme sau seriale până târziu în noapte, în timp ce alții citesc articole sau explorează aplicații noi.

Pe lângă scroll-ul pe rețelele sociale, românii caută și alte forme de divertisment online înainte de culcare. Unele persoane se uită la documentare, filme sau seriale până târziu în noapte, în timp ce alții citesc articole sau explorează aplicații noi.

Concluzie: E un obicei sănătos?

Din păcate, acest obicei nu este deloc sănătos. Folosirea telefonului înainte de somn menține creierul activ, perturbă ritmul natural al somnului și poate avea efecte negative asupra stării noastre generale.

Pentru a ne proteja somnul și sănătatea fizică și mentală, este recomandat să ne deconectăm de la tot ce înseamnă telefon și tehnologie cu cel puțin o oră înainte de culcare. Chiar și activitățile aparent inofensive pot reduce calitatea somnului.

Adoptarea unui ritual de relaxare înainte de somn, fără ecrane, te va ajuta să te odihnești pe deplin și să fii fresh a doua zi pentru provocările care te așteaptă.