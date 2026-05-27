Granturi de până la 200.000 de euro pentru românii din străinătate care investesc în România

Ministerul Finanțelor alocă 100 milioane euro pentru românii din străinătate care investesc în România prin firme nou înființate.
Sursă foto: Pexels
Cosmin Pirv
27 mai 2026, 12:50, Economic
Ministerul Finanțelor a anunțat miercuri lansarea programului „Diaspora Investește Acasă”, cu un buget total de 100 milioane euro.

Acesta este primul program destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Astfel, aceștia vor primi granturi de până la 200.000 euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare.

„Prin acest program ne propunem să transformăm experiența profesională, competențele și resursele românilor din diaspora într-un motor de dezvoltare economică pentru România. Transmitem astfel un semnal că susținem inițiativa antreprenorială și investițiile realizate de românii care doresc să contribuie activ la dezvoltarea economiei naționale”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Granturile vor putea acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără a depăși suma de 200.000 euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026–2029, în limita bugetului disponibil.

Condiții

Pentru a beneficia de aceste granturi, trebuie îndeplinite mai multe condiții, printre care:

-deținerea majoritară a capitalului social de către cetățeni români care au avut domiciliul sau reședința în străinătate pentru o perioadă de minimum 12 luni consecutive în ultimele 18 luni;
-existența unei experiențe profesionale sau a unor studii relevante de minimum un an în domeniul pentru care se solicită finanțarea;
-menținerea investiției și a structurii acționariatului pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investiției.

Beneficiarii vor trebui să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%.

Valoarea minimă a unui credit de investiții este de 5000 de euro, iar valoare maximă este de 500.000 euro. Perioada maximă de creditare va fi de 10 ani, fără ca scadența finală să depășească data de 31 decembrie 2037.

