Banca Transilvania au lansat quiz-ul Team Priceless pentru fanii McLaren Mastercard. Doi câștigători merg la Formula 1 în Austria

Banca Transilvania, în parteneriat cu Mastercard și echipa McLaren din Formula 1, a lansat o campanie dedicată pasionaților de motorsport din România, prin care doi participanți vor avea ocazia să participe la Marele Premiu al Austriei, în cadrul experienței „Team Priceless”.

Inițiativa continuă parteneriatul început anul trecut la Marele Premiu al Ungariei, de la Hungaroring, și este extinsă în acest an la cursa de la Spielberg, Austria.

„Team Priceless este o platformă globală Mastercard realizată în parteneriat cu echipa McLaren Mastercard Formula 1, creată special pentru a aduce mai aproape de fani experiențe unice și acces la culisele acestui sport”, au transmis organizatorii campaniei.

Campania se adresează clienților Banca Transilvania care dețin un card BT Mastercard McLaren F1 Team și presupune participarea la un quiz online format din cinci întrebări grilă și două întrebări deschise despre echipa McLaren.

După completarea quizului, participanții primesc o confirmare pe email și intră automat în procesul de selecție.

Înscrierile sunt deschise până pe 14 iunie, iar câștigătorii vor fi anunțați în aceeași săptămână. Participanții trebuie să aibă peste 18 ani și să dețină cardul dedicat.

Premiul include participarea la Marele Premiu al Austriei, în perioada 24–29 iunie, alături de echipa McLaren Mastercard F1 Team, precum și bilete la cursă, cazare, transport și acces la diverse activități.

În vara anului trecut, Banca Transilvania și Mastercard au lansat cardurile digitale McLaren F1 Team Mastercard Debit (în lei) și McLaren F1 Team Mastercard Debit Gold (în euro, variantă premium), emise de BT. Acestea sunt primele carduri din lume realizate în parteneriat cu echipa McLaren de Formula 1.

Britanicul Lando Norris a câștigat anul trecut Marele Premiu de la Spielberg, într-o luptă strânsă cu coechipierul său, australianul Oscar Piastri.