S-a specializat în industria alimentară. După ce a băgat bani în carne sintetică, Leonardo DiCaprio investeşte în şampanie

"De la protejarea biodiversităţii de pe terenurile sale şi până la utilizarea energiei electrice 100% regenerabile, Champagne Telmont este hotărâtă să îşi reducă radical amprenta asupra mediului, ceea ce mă face mândru să mă alătur ca investitor", a declarat DiCaprio într-un comunicat.

În februarie 2021, Moet Hennessy, deţinută de LVMH a cumpărat o participaţie de 50% din brandul de şampanie Armand de Brignac al starului rap Jay-Z.

Casa de şampanie Telmont a fost fondată în 1912, iar compania franceză de băuturi Remy Cointreau, printre ai cărei rivali se numără Pernod Ricard şi Diageo, a cumpărat o participaţie majoritară în octombrie 2020.

Mărcile istorice de lux din întreaga lume au încheiat parteneriate cu celebrităţi în încercarea de a atrage clienţi mai tineri, starul pop Beyonce, soţia lui Jay-Z, fiind deja implicată în brandul de îmbrăcăminte sportivă Ivy Park.

DiCaprio este unul dintre cei mai renumiţi actori de la Hollywood, câştigând un Oscar în 2016 pentru rolul său din filmul "The Revenant". Alte filme de succes ale sale au fost "Titanic" şi "The Wolf of Wall Street".

În trecut, vedeta a investit în carne sintetică.