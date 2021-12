S-a vândut Şantierul Naval ATG din Giurgiu. Cumpărător este grupul francez Piriou

”Acest şantier naval, cu care am lucrat în calitate de subcontractori în ultimii ani, are un renume foarte bun pe plan local şi internaţional. Ne vom baza pe echipa locală de management a şantierului şi vom continua dezvoltarea şantierului, care are un potenţial extraordinar”, a declarat într-un comunicat Vincent Faujour, preşedintele Grupului Piriou.

Înfiinţat în 1965, grupul francez Piriou operează în Europa, Africa şi Asia, fiind specializat în construirea şi repararea navelor. Piriou are peste 500 de nave livrate până în prezent, activitatea sa industrială fiind susţinută în ultimii ani inclusiv de comenzile Marinei Franceze şi ale Marinei Regale Marocane.

O echipă de specialişti în tranzacţii ai PwC România şi D&B David şi Baias, societatea de avocaturdă corespondentă PwC în România, a acordat asistenţă juridică, fiscală şi financiară grupului francez Piriou în procesul de achiziţie.

”Ne bucurăm că am fost alături de Piriou în această tranzacţie, care marchează intrarea grupului francez pe piaţa din România şi trecerea şantierului naval din Giurgiu într-o altă etapă de dezvoltare. Le mulţumesc tuturor colegilor care au contribuit la succesul acestei tranzacţii”, a declarat Cornelia Bumbăcea, Partener, PwC România.