Șansă la viață în dimineața de Paște. Prelevare de organe și transplanturi în Capitală

Potrivit Agenției Naționale de Transplant, în dimineața Sfintelor Sărbători de Paști, un gest de profundă generozitate a adus speranță și viață.

La Spitalul Clinic de Urgență Elias din București a avut loc o prelevare de organe de la un donator în vârstă de 57 de ani, aflat în moarte cerebrală.

În urma acestei prelevări, au fost făcute două transplanturi renale, la o femeie de 44 de ani și un bărbat de 23 de ani, la Institutul Clinic Fundeni, și transplanturi de cornee la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu”, oferind o nouă șansă la viață unor pacienți aflați în suferință.

„Într-o zi simbol al renașterii și speranței, acest gest ne reamintește că viața poate continua prin dăruire. Mulțumiri familiei donatorului pentru altruismul și puterea de care au dat dovadă, precum și echipelor medicale implicate pentru profesionalism și dedicare”, transmite ANT.