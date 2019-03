Scandal în CSM pe refuzul de a introduce motivarea CCR privind protocoalele secrete pe ordinea de zi: “Decizia este pentru judecător lege”/ “Aveţi obligaţii faţă de altcineva?”

Mai mulţi membri CSM s-au contrat, joi, la şedinţa plenului Consiliului, judecătorul Gabriela Baltag propunând suplimentarea ordinii de zi cu un punct privind motivarea CCR pe conflictul generat de protocoalele secrete, solicitarea fiind însă respinsă.

"Săptămâna aceasta a fost dată publicităţii motivarea deciziei a CCR pe tema conflictului ca urmare a unor protocoale. Aş dori să supunem atenţiei suplimenatarea ordinii de zi cu această decizie, dacă apreciem că este suficientă decizia sau avem o altă lucrare care ar putea să completeze, decidem împreună, să completeze această temă, tema protocoalelor. Ştiu că avem o lucrare dispusă la IJ (Inspecţia Judiciară -n.r.), dar faţă de cele prezentate în considerentele deciziei Curţii Constituţionale, aş dori să discutăm în ce măsură încheierea celor două protocoale a afectat sau nu independenţa puterii judecătoreşti", a solicitat judecătoarea Gabriela Baltag, în deschiderea şedinţei.

"Eu aş vrea să le discutăm împreună cu celelalte protocoale, aşa cum spune doamna preşedintă, şi în special cu protocolul încheiat între Inspecţia Judiciară şi serviciile de informaţii ", a replicat Andreea Chiş.

"Doriţi să faceţi comentarii negative pe tema deciziei CCR?", a întrebat procurorul Cristian Ban.

"Nu dorim în niciun caz să facem comentarii că nu putem. Este lege", a replicat judecătorul Gabriela Baltag.

"Păi credeam că asta doriţi să suplimentaţi, că este o lucrare în lucru . Atunci de ce aţi solicitat suplimentarea? Nu înţeleg", a întrebat Ban.

"Domnule procuror Ban, niciodată un judecător nu va critica legea, iar această decizie este pentru un judecător lege", a spus Gabriela Baltag.

"Dar şi un judecător nu propune ceva când e ceva în lucru deja. De ce s-a mai cerut suplimentarea", a solicitat Cristian Ban.

"Este o lucrare în curs, ştiu că plenul a generat acel control care este în lucru la Inspecţia Judiciară, nu ştiu dacă am primit aşa ceva, dar cred că decizia CCR este strâns legată de această lucrare şi cred că nu greşim cu nimic dacă repunem lucrarea pe rol, să vedem ce legătură are decizia asta, poate nu are nicio legătură, poate ne conduce la un pas înainte şi ne dă ce e cazul de făcut. Aşteptăm, solicităm în continuare de la Inspecţia Judiciară urgentarea şi trimiterea raportului...", a declarat judecătorul Evelina Oprina.

"Şi Inspecţia are decizia CCR, nu? ", a replicat Cristian Ban.

"E o decizie importantă care are legătură cu lucrarea noastră în curs, eu cred că nu putem să spunem că nu am văzut-o, nu am citit-o pentru că este mult prea importantă, este apărută de două trei zile. Anul trecut, când s-a generat lucrarea, întreaga societate şi întreg corpul de magistraţi aştepată de la noi un răspuns pe chestia asta, nu ştiu, vom vedea care va fi răspunsul, dar cred că nu putem să ignorăm că a apărut decizia şi în contextul lucrării, să vedem ce avem de făcut pe mai departe", a răspuns Oprina.

"Tocmai ideea de suplimentare, fără să fim anunţaţi formal sau informal că vom discuta un astfel de lucru destul de important mie mi se pare că duce un pic în derizoriu discuţia. Este o decizie a CCR, este o lucrare pe plen, nu înţeleg de ce ar trebui să suplimentăm ordinea de zi ca să amânăm lucrarea. Sunt de acord, colegii noştri au foarte multe aşteptări, colegii noştri aşteaptă şi condiţii mai bune, aşteaptă şi echipament tehmologic, aşteaptă şi ca plata drepturilor salariale restante restante amânate recent printr-o OUG. Vă solicit să puneţi lucrarea pe o şedinţă cu comisia de specialitate, conform legii, convocată. Nu mi se pare corect ca neaprofundând decizia CCR să luăm o decizie sau alta. Nici pentru mine nu mi se pare fair pentru că eu am citit într-adevăr decizia, dar am aprofundat-o şi nu am înţeles exact anumite paragrafe şi aşvrea să mi se explice. Numai din această cauză nu sunt de acord cu suplimentarea", a declarat judecătorul CSM Bogdan Mateescu.

"Eu aş vrea ca agenda CSM să nu se confunde cu agenda altor publicaţii", a replicat, la final, Cristian Ban.

"Care alte publicaţii, domnule Ban?", a întrebat Gabriela Baltag.

"Nu ştiu. Aveţi obligaţii faţă de altcineva?", a replicat Ban.

Cererea de suplimentare a ordinii de zi a fost respinsă cu majoritate pe motive de procedură.

