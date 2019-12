Schimb de replici între Klaus Iohannis şi judecătoarea Gabriela Baltag, la CSM | Baltag: Nu trebuie ocolit subiectul protocoalelor secrete / Replica preşedintelui

Klaus Iohannis a avut, la plenul CSM, un schimb de replici cu judecătorul Gabriela Baltag, aceasta solicitându-i să vegheze ca protocoalele secrete să nu revină în justiţie şi sistemul judiciar să nu mai fie subiect de campanie. În replică, şeful statului a promis că etapa protocoalelor e încheiată.

Şi în acest an, judecătorul Gabriela Baltag, membru CSM, a avut câteva precizări după discursul preşedintelui ţării, la plenul unde se alege noua conducere a forului. Baltag i-a cerut şefului statului să vegheze ca politicienii să nu mai folosească subiectul justiţiei în campanii electorale, dar şi să se asigure că protocoalele secrete nu vor mai interveni în sistemul judiciar.

Redăm, mai jos, dialogul Gabriela Baltag-Klaus Iohannis.

Gabriela Baltag: „Dacă îmi îngăduiţi...”

Iohannis: „Ca de obicei (zâmbeşte)”.

Baltag: „Nu e decât a doua oară”.

Iohannis: „Aşa se crează un obicei”.

Baltag: „Aşa am eu şansa să discut cu dumneavoastră. Este adevărat că justiţia a trecut printr-un an greu, foarte greu. Nu ştiu când a fost mai simplu. Ne-am bucura şi am încredere că veţi da semnalul către cei din afară în sensul ca justiţia să nu mai fie subiect de campanie eletorală. Pentru noi, ar fi cel mai important acest aspect. Pentru că justiţia este subiect de campanie eletorală de prea multă vreme şi ne-am întreba ce s-ar face politicenii dacă nu ar fi justiţia. Probabil nu ar mai fi politiceni.

Vorbeaţi despre cetăţeni. Mi-aş dori ca în anii ce urmează să vă gândiţi la suferinţele acestor cetăţeni de care amintim în discursuri, la impactul asupra lor, impactul unor intervenţii oculte de natura protocoalelor secrete. Aş vrea ca preşedintele ţării să poată să vorbească deschis despre acest lucru. Am încredere că dumneavoastră o veţi face. Nu trebuie să ocolim subiectul după cum nu trebuie să ocolim să ne gândim dacă, pentru a avea o justiţie independentă vom mai îngădui ca justiţia să fie supusă intervenţiilor serviciilor secrete”.

Iohannis: „Aţi atins puncte sensibile. Cred că este un lucru bun să se discute. Însă acum, după ce eu nu mai sunt în campanie, spun sincer părerea mea. Acea etapă cu protocoalele s-a încheiat demult şi voi veghea să nu revină niciodată. Acea etapă de intrare cu bocancii a politicului sau a unor partide în organizarea justişţiei s-a terminat. Cât voi rămâne eu, garantez că nu se va repeta. Da, este adevărat că intr-o campanie eletorală, într-o Românie normală nu avem ce discuta despre justiţie. Justiţia se înfăptuieşte, nu se discută.

Dar pentru asta, toţi actorii implicaţi - nu numai politiceinii, ci si CSM -trebuie să isi asume rolul şi responsabilitatea pentru partea de care răspuns. În Romînia normală, judecpătorii judecă drept, justiţia este independentă, işi face treaba fără să fie comentată în varii circuite politice, niciun politician nu încearcă să doriguiască justiţia şi niciun magiastrat nu acceptă discuţii cu politicieni care încearcă să diriguiască justiţia. Împreună, chiar avem şansa să realizăm aceste lucruri şi mă bazez pe dumneavoastră”.

